“Abegg, un museo da vivere”: gli appuntamenti di gennaio e febbraio

In programma aperture, visite guidate e laboratori creativi

Domenica 16 gennaio “Caccia al tesoro di Leonardo da Vinci”

GARLATE – Visite guidate alla scoperta dell’antica Filanda e del Museo e quattro appuntamenti speciali, dai laboratori creativi alla “Caccia al tesoro di Leonardo da Vinci”. Continua con due nuovi mesi di aperture al pubblico e di eventi Abegg, un museo da vivere, il progetto che promuove il Civico Museo della Seta Abegg di Garlate come luogo di memoria e cultura e che contemporaneamente punta a coinvolgere il visitatore in un’esperienza di conoscenza partecipata. Un’iniziativa che ha preso il via nella primavera 2021, che vede come ente capofila l’associazione BRIG – cultura e territorio in partnership con il Comune di Garlate e che è finanziata da Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese (nell’ambito del “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico”).

Dopo la breve pausa natalizia, riprende a pieno ritmo, quindi, la programmazione del museo garlatese, a partire dalle aperture al pubblico in cartellone tutti i fine settimana (orari: sabato dalle 14.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30) e arricchite, alle 15, dal servizio di visita guidata (prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazione@museosetagarlate.it).

Ma a far vivere il Museo saranno, come ormai da tradizione, anche i laboratori artistico-creativi. Quattro, nello specifico, gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane: innanzitutto una riedizione della “Caccia al tesoro di Leonardo da Vinci”, fissata per domenica 16 gennaio alle 15. Dopo il successo dello scorso 6 gennaio torna, infatti, l’evento che unisce alla visita guidata alla settecentesca Filanda lungo il fiume Adda una speciale caccia al tesoro per famiglie: un’avventura per grandi e bambini, sulle tracce del grande inventore e alla scoperta di un misterioso segreto custodito tra le mura dell’antica filanda.

La domenica successiva – il 23 gennaio – si va “Alla ricerca del filo magico”: un nuovo pomeriggio tra visita guidata e laboratorio, durante il quale ci si metterà nei panni di ipotetiche bisnonne filandine, provando a sperimentare la dipanatura del filo di seta dal bozzolo e la creazione di una matassina. Un’iniziativa, questa, aperta a tutte le età.

Venendo agli appuntamenti di febbraio, si parte domenica 6 con “Piccoli tessitori, mille colori”, laboratorio destinato a bambini dai 5 anni in su: dopo la visita guidata al Museo fissata per le 15, i partecipanti potranno mettersi alla prova nella costruzione di un piccolo telaio a partire da vecchie scatole e imparare i rudimenti della tessitura.

Infine, in vista del Carnevale un appuntamento speciale: in programma per domenica 20 febbraio, infatti, “Mascherine…di Carnevale”, evento che alla consueta visita guidata al Museo affiancherà la creazione di fantasiose maschere con gomma crepla e cartoncini. Un workshop, quest’ultimo, destinato a bambini dai 3 ai 10 anni, che per l’occasione potranno prendere parte all’evento in costume.

Informazioni

Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi: 3319960890/ prenotazione@museosetagarlate.it. Per aggiornamenti www.museosetagarlate.it, Facebook/Instagram: @museosetagarlate. Costi: 6€ adulti e bambini, 4€ dal secondo figlio, gratuito sotto i 3 anni e i possessori dell’Abbonamento Musei Lombardia Milano.