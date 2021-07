Agorà compie 10 anni, tre serate di festa per l’associazione culturale

Si comincia venerdì con una degustazione di vini sotto le stelle

Sabato Festival Musica per il Maestro – Baby Special Edition, domenica brindisi e spettacolo teatrale

VALGREGHENTINO – Il prossimo 22 luglio l’Associazione culturale Agorà di Valgreghentino celebrerà i suoi primi 10 anni di attività sul territorio. L’associazione, fondata da Gian Pietro Panzeri, Massimo Panzeri, Federico Milani ed Elena Sabadini, fin dalla nascita si è contraddistinta per la qualità delle attività organizzate sul territorio, che come da statuto si delineano in tre filoni espressivi:

tra queste ricordiamo la celebre rassegna teatrale “Il Siparietto” che per molti anni ha permesso agli amanti delle commedie di apprezzare numerose compagnie del territorio ma anche l’ormai immancabile appuntamento musicale del Festival canoro “Musica per il Maestro” alla memoria dell’amico Rodolfo Panzeri, svolto perfino in tempi di pandemia con un format inedito quanto apprezzato. E poi ancora tanti altri concerti in occasione di festività natalizie, corsi di musica per tutte le fasce di età e attività dedicate alla conoscenza del territorio, tra le quali ricordiamo la partecipazione attiva nell’organizzazione delle Camminate Enogastronomiche in partnership con Comune, Pro Loco e altre associazioni di Valgreghentino. Attività formative: proprio negli ultimi mesi Agorà ha organizzato un ciclo di incontri formativi dal titolo “Andrà tutto bene?” per condividere con i genitori le problematiche dei figli legate alla pandemia. Una serie di quattro incontri formativi con relatori di alto livello, tenutesi online, a cui hanno partecipato oltre 130 genitori.

Altra caratteristica fondante dell’associazione è la precisa volontà di finalizzare tutta l’attività sociale alla solidarietà: grazie ad una attenta gestione delle risorse e con il supporto insostituibile di amici e sponsor, Agorà ha potuto costruire e mantenere nel tempo un rapporto di stima e amicizia con l’associazione Geca Onlus (Giovani e Cuore Aritmico) di Padova, operativa anche sul territorio lecchese, impegnata da tanti anni nella ricerca delle malattie cardiache in età giovanile.

Per questa importante ricorrenza il Consiglio Direttivo composto da Mattia Morandi, Gian Pietro Panzeri, Elena Sabadini, Riccardo Sabadini, Bruno Valsecchi, Massimo Panzeri, Federico Milani, Michele Motta, Gian Paolo Mandelli, ha voluto organizzare un ricco week-end di eventi così riassumibili: