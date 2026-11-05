Al cinema Jolly di Olginate una programmazione ricca di emozioni

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Cinema Teatro Jolly Olginate

OLGINATE – Programmazione ricca di emozioni, storie profonde e appuntamenti speciali per tutte le età quella di questa settimana al cinema Jolly di Olginate.

  • The Bibi Files – Proiezione speciale
    Un appuntamento imperdibile per scoprire retroscena e documenti scottanti sul grande schermo.
    Giovedì 5/11 h 21
  • Dio ride
    Un’opera intensa e coinvolgente che vi aspetta per emozionarvi insieme, con Pierfrancesco Favino
    Venerdì 06/11 h 21
    Sabato 07/11 h 21
    Domenica 08/11 h 18 e h 20.45
  • Il gatto col cappello
    Risate, colore e divertimento formato famiglia per un pomeriggio magico al Jolly!
    Sabato 07/11 h 18
    Domenica 08/11 h 15.30
  • Santiago. Un cammino per ricominciare
    Un viaggio straordinario alla scoperta di sé stessi e di panorami mozzafiato lungo il celebre cammino.
    Lunedì 09/11 h 15 e h 20.45
    Mercoledì 11/11 h 20.45
  • Carlo Acutis
    Un momento di riflessione e condivisione dedicato ai ragazzi e a tutta la comunità.
    Martedì 10/11 h 18 e h 20.30

E’ possibile acquistare il biglietto on-line sul sito www.cinemateatrojolly.it.

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