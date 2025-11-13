Al teatro Jolly di Olginate una rassegna di musical pensata per grandi e piccini

Primo appuntamento sabato 15 novembre alle ore 15.30 con “La leggenda del re leone”

Biglietti in prevendita sul sito del teatro

OLGINATE – Il Teatro Jolly apre le porte a tutta la famiglia con una rassegna di musical pensata per grandi e piccini. Spettacoli coinvolgenti, emozionanti e pieni di magia che riportano sul palco i musical più amati di sempre. Un’occasione unica per vivere insieme la bellezza del teatro e condividere momenti indimenticabili tra musica, colori e divertimento.

Primo appuntamento di questa nuova mini-rassegna è in programma sabato 15 novembre alle ore 15.30 con “La leggenda del re leone”, uno spettacolo frizzante e coinvolgente reso unico dalle scene corali che portano in vita la drammatica danza dell’eterna lotta tra il bene e il male.

Un giovane leone che scopre il mondo della savana con le sue meraviglie, ma si scontra con le sue crude leggi. Un padre straordinario e uno zio senza scrupoli segnano in modo indelebile la vita del piccolo Simba, spezzando tragicamente il magico “Cerchio della vita” che unisce tutti gli animali abitanti delle terre del branco.

Strepitosa è la combinazione di elementi scenici che, attraverso l’uso sapiente di luci e suoni uniti alla bellezza dei costumi, avvolge lo spettatore ricreando l’atmosfera della savana.

Uno spettacolo che diverte ma che, nello stesso tempo, offre uno spunto straordinario di riflessione sul potere, sull’educazione, sulla famiglia e sulla Vita stessa. Una vicenda incalzante, coreografie stupende e dialoghi emozionanti rendono l’esperienza davvero indimenticabile! Tutto questo è “La leggenda del Re Leone”!

La rassegna proseguirà poi sabato 17 gennaio alle 21 con Aladin offerto dalla parrocchia per la festa patronale di Santa Agnese. A seguire terzo ed ultimo appuntamento sabato 14 marzo ore 15.30 con Anastasia il musical.

Tutti gli spettacoli saranno presentati dal Gruppo Teatrale Favolosa di Capriate S.G. – Bergamo, che vanta una lunga storia teatrale con numerose repliche. Biglietti in prevendita sul sito a questo link.