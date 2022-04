Al teatro Jolly lo straordinario show di Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Una serata inedita e memorabile quella vissuta ieri a Olginate

A maggio gli ultimi due appuntamenti della stagione con il concerto dei Cani Sciolti e lo show di Enzo Iacchetti

OLGINATE – Uno show superlativo. Una professionalità straordinaria. Una serata inedita quanto memorabile quella vissuta ieri sera, giovedì, al Teatro Jolly di Olginate. Protagonisti assoluti Massimo Lopez e Tullio Solenghi, insieme alla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio che ha eseguito dal vivo la partitura musicale: uno spettacolo che dopo due stagioni trionfali in cui si sono superate le 200 repliche, ha fatto tappa a Olginate per la prima volta riscuotendo enorme successo.

Quasi due ore di spettacolo con una scaletta ritmata da una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni e interazioni col pubblico. Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante siparietto di vita domestica, o quello di Maurizio Costanzo con Giampiero Mughini; e poi gli omaggi musicali a Ornella Vanoni e Patty Pravo. Uno show intenso in cui Tullio e Massimo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si sono offerti alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.

La serata, rimandata di tre mesi causa covid, ha ampiamente ripagato gli sforzi messi in campo dallo staff del Teatro per offrire al pubblico lecchese una grande serata a Km 0. Ultimi appuntamenti della stagione: venerdì 13/5 il concerto dei Cani Sciolti, nota band italiana. Sabato 21/5 lo show di Enzo Iacchetti. Per entrambi gli eventi sono aperte le prevendite su www.cinemateatrojolly.it.