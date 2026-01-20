Antonio Albanese torna al Jolly per presentare il suo nuovo film 

Lunedì 9 febbraio sarà a Olginate per la proiezione di “Lavoreremo da grandi”

OLGINATE – E’ un regalo davvero grande quello che Antonio Albanese sta per fare al Cinema Jolly e al suo pubblico. Lunedì 9 febbraio alle ore 20.15 sarà infatti proprio lui in persona a presentare il suo nuovo film intitolato “Lavoreremo da grandi” di cui è protagonista oltre che regista, insieme a Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero.

La nuova pellicola firmata dal celebre attore Olginatese sarà proiettata al Jolly anche il 5, il 6, il 7 e l’8 febbraio. Nelle prossime ore saranno aperte le prevendite sul sito www.cinemateatrojolly.it.

(Il film della rassegna “Un inverno in corea” in programma il 9 febbraio delle 20.45 sarà recuperato mercoledì 11 febbraio sempre alla stressa ora).