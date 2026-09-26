Campsirago Luogo d’Arte, il programma dal 3 ottobre al 22 dicembre

Ecco il calendario

Nella splendida cornice del Monte di Brianza

CAMPSIRAGO – Nella cornice del Monte di Brianza, tra antichi castagneti e sentieri romanici, torna la rassegna teatrale e musicale Campsirago Luogo d’Arte, dal 3 ottobre al 22 dicembre 2026. In programma tante attività per famiglie, con spettacoli teatrali e laboratori artistici. Per il pubblico adulto, riprendono gli appuntamenti dedicati alla musica jazz e all’ascolto condiviso di vinili, con la partecipazione di Eloisa Manera e Diletta Longhi.

L’edizione autunnale sarà l’occasione per presentare Tracce, la nuova produzione di Campsirago Residenza, ArteVOX Teatro e Pandemonium Teatro, uno spettacolo itinerante e immersivo alla scoperta del bosco e dei suoi abitanti, pensato per bambine e bambini neurodivergenti e con disabilità cognitive. Cuore della rassegna è poi l’anteprima di INSAUNA, performance teatrale incentrata sul corpo dello spettatore che prevede tre sessioni di sauna finlandese da circa 15 minuti l’una.

Tra trekking e passeggiate alla scoperta dei sentieri del Monte di Brianza che valorizzano la storia locale, re-interpretandola attraverso i linguaggi del performativo e del contemporaneo, la Festa della Burolla, gli incontri e i talk, la rassegna è un’occasione di incontro e relazione per il territorio e la comunità che lo abita. Merende, pranzi e cene condivisi sono parte della programmazione e costruiscono, insieme agli spettacoli e alle proposte culturali, lo spirito della rassegna: un’occasione per fare comunità, consolidare relazioni, entrare nell’intimo di una visione artistica che è anche culturale e sociale.

Date in calendario

3 e 4 ottobre

18 ottobre Festa della Burolla

7 e 8 novembre

21 e 22 novembre

18, 19, 20, 21, 22 dicembre

Il programma completo è disponibile al link: https://www.campsiragoresidenza.it/portfolio/test-campsirago-luogo-darte/

Spettacoli teatrali e laboratori per l’infanzia e le famiglie

Il primo weekend della rassegna si apre con Tracce, la nuova produzione di Campsirago Residenza, ArteVOX Teatro e Pandemonium Teatro, con la collaborazione di Bamboozle Theatre Company (UK), la principale compagnia inglese che da oltre 25 anni si occupa di teatro accessibile per l’infanzia. Lo spettacolo prevede un percorso a tappe che si fonda sul coinvolgimento multisensoriale e sull’esplorazione concreta degli elementi naturali e dei puppet, ed è consigliato a partire dai 5 anni di età.

A seguire, nello stesso weekend, è in programma Giardino a dondolo, un’esperienza sensoriale e non verbale in cui musica, voce, colori e movimento si fondono in un delicato percorso di scoperta per bambine e bambini dai 6 ai 36 mesi. Accanto agli spettacoli, sono proposti due laboratori artistici ed esperienziali a cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi: Gli opposti si attraggono per bambini da 1 a 3 anni e Tra bianco e nero ispirato ai Libri illeggibili di Bruno Munari e dedicato ai più grandi, da 4 a 10 anni.

Il weekend culmina domenica 4 ottobre con l’incontro pubblico In scena! Come comunicare l’accessibilità, parte del progetto In Scena! curato dall’Associazione Fedora in collaborazione con Ateatro. Con Elena Panciera, esperta in comunicazione consapevole e rispettosa, in dialogo con Valeria La Corte (Fedora) e Cecilia Salerno (Ateatro). Modera Giulia Alonzo.

Domenica 18 ottobre in occasione della Festa della Burolla va in scena Sisale, spettacolo multisensoriale per bambini e bambine da 0 a 5 anni di Campsirago Residenza. Il racconto di un’avventura che la tartaruga Totò vive lasciando le montagne per andare a deporre le sue uova in riva al mare tra canti, nenie, stupore e meraviglia. Per tutto il giorno è possibile partecipare a Enciclopedia poetica, un laboratorio per famiglie in cui dare vita a un’enciclopedia della natura da lasciare a Campsirago come racconto condiviso del luogo.

Domenica 8 novembre torna in scena Alberi Maestri Kids, per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni: un’avventura itinerante in cui i bambini sono protagonisti, un viaggio nel bosco attraverso suoni, musiche, danze. In abbinamento allo spettacolo sono in programma altri due laboratori artistici: Tutte le forme del legno, un’esperienza fatta di profumi, texture e piccoli gesti pensata per i più piccoli (1-3 anni) per scoprire il legno attraverso le sue infinite trasformazioni e incontrare la natura con tutti i sensi, e Micro e macro foglia (4-10 anni), un’esperienza tra scienza e meraviglia dove lo sguardo si fa più attento e la foglia diventa un piccolo mondo nascosto da esplorare.

Domenica 22 novembre è in programma Emma di Cada Die Teatro, uno spettacolo teatrale consigliato a partire dai 6 anni di età, che racconta il punto di vista di una bambina di otto anni che per la prima volta si confronta con il desiderio di autonomia. Un’esplorazione emotiva in cui parole, silenzi, musica e gesti si intrecciano per raccontare la vita, il tempo e i legami affettivi.

Accanto allo spettacolo sono proposti i due laboratori Un volto, tante storie (1-3 anni), alla scoperta delle emozioni più grandi con gesti piccoli, e Tracce d’avvento (4-10 anni) un percorso creativo ispirato alla spirale dell’Avvento, simbolo di un cammino lento verso la luce e del tempo prezioso dell’attesa.

Le novità del Jazz Cafè autunno 2026

Torna il format più amato della rassegna Campsirago Luogo d’Arte, il Jazz Cafè, con importanti novità. Gli appuntamenti non saranno più infrasettimanali, ma cadranno nel sabato sera del weekend di spettacolo, per un calendario più integrato e ricco. Inoltre, da questo autunno sarà possibile prenotare la cena in residenza, godendosi appieno l’esperienza del Jazz Cafè con l’ascolto condiviso di vinili, previsto prima e dopo i concerti live.

Ospiti della rassegna sono Eloisa Manera, sabato 7 novembre, con un progetto musicale in cui Bach può dialogare con il blues e tracce di Bartok possono essere trasformate in un canto libero, con un approccio improvvisativo ed emotivo. A seguire, sabato 21 novembre, Diletta Longhi, singer e songwriter con un sound nu jazz ispirato alla nuova scena americana.

L’ultimo Jazz Cafè dell’anno è in programma per sabato 19 dicembre con l’ormai tradizionale Jazz Cafè di Natale, parte di una ricca giornata che prevede due repliche dello spettacolo INSAUNA e una cena comunitaria.

Da luogo d’arte a Borgo d’arte: le iniziative sul territorio e per il territorio

A lavori di restauro del borgo di Campsirago quasi conclusi, con il nuovo impianto di fitodepurazione, la piazza interamente restaurata, la chiesetta che farà la sua attesissima riapertura al pubblico come spazio polifunzionale, la rassegna sancisce il passaggio del borgo di Campsirago a borgo d’arte: un luogo in cui la programmazione culturale diventa strumento di partecipazione, co-progettazione di infrastrutture e servizi, fucina di nuove narrazioni che si intersecano.

Domenica 22 novembre è in programma la visita guidata a Il Sentiero delle Acque, l’opera di land art virtuale prodotta nel 2024 da Campsirago Residenza: un percorso digitale sul sentiero 1 che sale da Mondonico a Campsirago, accompagnando i camminatori alla scoperta della sua storia. Nello stesso solco prosegue Il Sentiero di Giano, un intervento artistico che valorizza il percorso tra Campsirago e l’eremo del San Genesio. L’opera, partendo dalla storia del borgo e del monte consacrato a San Genesio, patrono degli attori, è un’installazione sonora, drammaturgica, poetica e musicale fruibile gratuitamente.

Insieme allo spettacolo Alberi Maestri, in programma domenica 8 novembre, queste tre proposte hanno l’obiettivo di promuovere una fruizione artistica del territorio che coniuga arte e natura, un attraversamento lento e consapevole del Monte e dei suoi boschi in un dialogo sempre più profondo tra pratica artistica e valorizzazione storica, consapevolezza ambientale ed ecologica.

Dal 18 al 22 dicembre anteprima del nuovo spettacolo INSAUNA tra pranzi e cene condivisi e il vero rituale della sauna: un’esperienza immersiva a pochi passi dal bosco

Un’anteprima è spesso l’occasione per incontrare il pubblico presentando una proposta teatrale in una versione ancora non definitiva allo scopo di raccogliere impressioni, sensazioni, misurare la temperatura che il lavoro produce. A Campsirago Residenza l’anteprima del nuovo lavoro INSAUNA sarà questo e molto di più: cinque giorni per entrare in relazione profonda con la comunità, i cittadini e le cittadine che vivono e animano il borgo, ma anche operatori e operatrici culturali, ricercatori e ricercatrici, staff artistico. Le giornate a carattere immersivo prevedono una serie di repliche dello spettacolo alternate a pranzi e cene condivise, laboratori creativi, il Jazz Cafè di Natale. Una proposta che nei fatti istituisce una forma di abitanza temporanea, uno spazio rituale e sociale che si concentra sul corpo e sull’esperienza della relazione tra i corpi.

Lo spettacolo, della durata di circa 90 minuti, prevede 3 sessioni da 15 minuti circa negli spazi della nuova sauna di Campsirago Residenza. Ogni “sessione di calore” avrà una propria temperatura emotiva, una peculiare pratica fisica, un differente campo di analisi filosofica, una diversa relazione con il pubblico.

La rassegna Campsirago Luogo d’Arte è realizzata da Campsirago Residenza in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza. È finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU. Ha il sostegno di Fondazione Cariplo, Ministero della cultura, Regione Lombardia. Ha il patrocinio della Provincia di Lecco.

Programma completo, biglietteria e aggiornamenti: www.campsiragoresidenza.it