Appuntamento il 9 novembre sul palco del Jolly, prevendite dall’1 ottobre

Sempre sabato 1 ottobre (ore 10.30) ci sarà la presentazione della nuova stagione: “Siete tutti invitati!”

OLGINATE – L’appuntamento è per mercoledì 9 novembre (ore 21) sul palco del teatro Jolly di Olginate dove sarà protagonista Davide Van De Sfroos con il suo “Maader Tour”. Il noto cantautore accenderà la stagione della sala di Olginate che si appresta a vivere un calendario davvero ricco di eventi.

Le prevendite per il concerto di Davide Van De Sfroos apriranno dall’1 ottobre sul sito del teatro Jolly. Sempre sabato prossimo, tra l’altro, si alza i sipario sulla nuova stagione artistica 2022/23, alle ore 10.30 verrà presentato il ricco cartellone di eventi in programma da ottobre a maggio.

Lo staff del Jolly convoca nuovamente pubblico, sponsor, stampa per dare inizio ufficiale a una nuova stagione che vedrà sul palco artisti importanti del panorama teatrale italiano. “Archiviata la scorsa stagione che, ricordiamo, ha registrato tre sold-out teatrali e oltre 10.000 ingressi complessivi, ci apprestiamo dunque a partire per una nuova avventura, caratterizzata da molteplici occasioni culturali di vario genere e dedicate a target diversi per età e interessi: cinema naturalmente, ma anche tanto teatro e musica di qualità – ha spiegato Mattia Morandi, referente organizzativo del Jolly -. La nuova stagione, che sveleremo il 1° ottobre, è stata organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Agorà di Valgreghentino da oltre 10 anni attiva sul territorio con numerose e variegate proposte culturali, e con il patrocinio del comune di Olginate”.

Oltre al prestigioso appuntamento con il cantautore Davide Van De Sfroos, lo staff ha già anticipato l’arrivo il prossimo 7 marzo di Ale&Franz, celebre duo comico che non necessita di presentazioni. Oltre ai teatri, il Jolly sarà nuovamente al centro dell’attenzione per un trittico di tributi musicali a cui si sommerà un grande evento speciale con la partecipazione di un noto artista musicale del nostro territorio. Spazio infine anche ai più piccoli e alle famiglie: per loro, grazie alla partnership raggiunta con Tramm Aps (realtà

importante del nostro territorio) saranno dedicati tre spettacoli teatrali il sabato pomeriggio con altrettanti artisti di fama internazionale.

In attesa della presentazione di sabato, il Cinema Jolly prosegue la sua attività cinematografica che prevede proiezioni ogni venerdì, sabato e domenica sera. Il sabato e la domenica anche alle ore 16.30 (nuovo orario). Lunedì 3 ottobre prenderà il via anche la prima parte della rassegna di film “d’autore” che si terrà ogni lunedì con doppia proiezione alle ore 15 e alle ore 21. Tutti i 10 titoli sono già disponibili sul sito www.cinemateatrojolly.it.

“Il ricco cartellone predisposto per questa nuova Stagione è frutto del desiderio del gruppo di volontari (circa 60) di far tornare alla gente la voglia e la serenità di godersi momenti di svago dopo anni di difficoltà e preoccupazioni dovuti alla pandemia – conclude Morandi -. Attendiamo quindi chiunque sabato 1 ottobre alle ore 10.30 per scoprire il programma e iniziare a godersi lo spettacolo”.