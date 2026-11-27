L’appuntamento è promosso dalla Tavola Lecchese per la Pace

“La Legge di Bilancio è ancora in discussione e non possiamo restare a guardare”

GARLATE – “Il debito pubblico del nostro Paese supera i 3.200 miliardi e ci costa annualmente 103 miliardi di interessi annuali. In questo pesante contesto la legge di bilancio per il 2027 prevede una insana spesa militare di 41 miliardi, oltre 112 milioni al giorno. Una follia. Mentre il Governo destina miliardi alle spese militari e al nuovo debito legato alla guerra, proseguono i tagli a scuola, sanità pubblica e welfare, lasciando nell’abbandono le periferie e soli lavoratori e le lavoratrici e una generazione di giovani che sta già riempiendo le piazze in tutta Europa. Ma cambiare rotta si può: le risorse ci sono, basta scegliere da che parte stare. La Legge di Bilancio è ancora in discussione e non possiamo restare a guardare”.

Questo l’appello della Tavola Lecchese per la Pace che promuove l’incontro “Disarma la finanziaria” in programma giovedì 3 dicembre alle 20.30 al Museo della Seta di Garlate.