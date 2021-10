Dopo 2 anni di stop, al Jolly si apre il sipario sulla nuova stagione artistica

Sabato 23 ottobre il primo spettacolo teatrale

Prosegue al botteghino del teatro la prevendita degli abbonamenti

OLGINATE – Sabato pomeriggio, dopo quasi 2 anni dall’ultimo spettacolo teatrale, sarà Albero Blu Teatro a inaugurare ufficialmente la grande Stagione Artistica organizzata dallo staff del Jolly. Lupus in Fabula, uno spettacolo di narrazione tra fiabe popolari e storie moderne che si intreccia a canzoni e musica dal vivo. Un viaggio tra rime, boschi e vecchi castelli in un alternarsi di brividi e risate per grandi e piccini, portato in scena da Francesca Corti e Francesca Laini con musiche dal vivo proposte da Emanuele

Panzeri.

Questo è il primo evento teatrale di una lunga serie che vedrà alternarsi sul palco del Jolly grandi nomi e grandi compagnie teatrali per una no-stop culturale imponente che terrà banco sul territorio lecchese fino a maggio 2022. Nel frattempo prosegue al botteghino del Teatro la prevendita degli abbonamenti (5 spettacoli al costo di 4, cioè 120 euro) per gli spettacoli teatrali di Gene Gnocchi, Massimo Lopez con Tullio Solenghi, Enrico Bertolino, Enzo Iacchetti e Giacomo Poretti.

Disponibili anche online sul sito web i biglietti singoli di ogni evento. Anche i mercoledì musicali, esperienza inedita soprattutto per la nostra realtà, stanno riscuotendo grande successo. Le prevendite per lo straordinario concerto dei Vipers, la Queen tribute band europea più celebre, stanno registrando un grande interesse che lascia presagire un sold out pressoché assicurato.