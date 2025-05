Doppio appuntamento con la biblioteca di Olginate

Le iniziative in programma nei prossimi giorni

OLGINATE – Due gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni con la biblioteca di Olginate. In particolare, in occasione della Festa della Mamma, sabato 10 maggio alle 10.30, si terrà l’iniziativa “M di mamma, letture morbidose e meravigliose”.

La seconda iniziativa, con la professional organizer Arianna Pulze, prevede due serate su “L’arte della casa leggera” in programma giovedì 8 e 15 maggio alle 20.45. Di seguito le locandine delle due proposte.