Un percorso che unisce creatività e tematiche sociali

Iscrizioni aperte al nuovo corso che partirà il 4 maggio

GARLATE – Si avvicina il terzo bimestre del progetto Fuori dalla Finestra: un Mondo di Parole, proposto dall’associazione Tramm di Garlate in collaborazione con alcune realtà sparse sul territorio italiano. Attivo da Gennaio, il progetto propone corsi di scrittura creativa, tenuti dalla scrittrice e story teller Viviana Hutter, indirizzati alla promozione e conoscenza di tematiche sociali di particolare rilevanza. La loro particolarità è il fatto che gli iscritti, mentre affinano le proprie tecniche di scrittura, hanno anche la possibilità di conoscere le associazioni italiane coinvolte nel progetto: ManidiPace, Noi per Voi e Trinart.

E’ possibile iscriversi per partecipare al terzo corso di scrittura creativa che partirà martedì 4 Maggio e terminerà il 15 Giugno in questo periodo verrà presentata l’associazione “Trinart” di Castellamare del Golfo (Trapani), associazione attiva in campo artistico, culturale e sociale. Attraverso conferenze online e live Facebook gli iscritti avranno la possibilità di conoscere questa realtà e la sua tematica ponendo domande, interagendo con gli associati di Trinart.

Per i più curiosi è possibile visitare la pagina Facebook “Fuori dalla Finestra: un Mondo di Parole” sulla quale si trova traccia delle prime due collaborazioni, quella avvenuta tra Gennaio e Febbraio, in compagnia di ManidiPace e quella che si sta concludendo con l’associazione Toscana Noi per voi. Due bimestri ricchi di iniziative che, alla fine di ogni ciclo, permettono ai corsisti di scrivere e raccontare le storie delle associazioni.

Per saperne di più sui corsi di scrittura è possibile inviare una mail all’indirizzo info@tramm.it o contattare il 3381105291. Le iscrizioni per il corso in collaborazione con Trinart, chiudono il 3 di Maggio.