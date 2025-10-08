Galbiate. Barbara Bramati presenta il suo libro “Il cuore della mia vita”

L’autrice racconta la sua vita nel secondo incontro della terza edizione del ciclo “Incontro con gli autori”

Appuntamento a sabato 11 ottobre alle 15

GALBIATE – Prosegue il ciclo “Incontro con gli autori” presso la Biblioteca Civica di Galbiate. Il prossimo appuntamento sarà dedicato a Barbara Bramati, che presenterà il suo libro “Il cuore della mia vita”.

Barbara Bramati è nata e cresciuta a Monza, città in cui vive ancora oggi. Ha sempre lavorato come impiegata, coltivando nel tempo libero le sue passioni: lettura, fotografia, musica, viaggi e, soprattutto, scrittura.

“Dopo anni passati a riempire quaderni e diari, ha finalmente deciso di realizzare il sogno di una vita: dare forma a un libro che, parlando di sé, raccontasse ciò che ha reso la sua esistenza un’esperienza straordinaria” spiegano gli organizzatori.

Il secondo incontro della terza edizione si terrà sabato 11 ottobre alle ore 15 presso la Biblioteca Civica Panzeri di Galbiate.

Ingresso libero e gratuito.