Garlate ricorda la professoressa Carla Ferracini con la mostra “Forme dell’anima”

Dal 10 al 24 ottobre in Sala Portico una personale dedicata all’artista e storica docente del Liceo Artistico di Lecco

Ferracini, scomparsa nel 2022 a 89 anni, fu tra le figure che contribuirono alla nascita dell’Artistico in città

GARLATE – Una mostra per ricordare non soltanto l’artista, ma anche l’insegnante e la figura che ha lasciato un segno profondo nella cultura lecchese. Dal 10 al 24 ottobre la Sala Portico del Comune di Garlate ospiterà “Forme dell’anima”, personale dedicata a Carla Ferracini, storica docente del Liceo Artistico di Lecco e protagonista per decenni della scena artistica cittadina.

Il vernissage è in programma sabato 10 ottobre alle 17. L’esposizione nasce dal lavoro di alcuni ex allievi e della nipote Simona Bertoletti, che sono riusciti a riunire una selezione di opere rappresentative della lunga e prolifica carriera di Ferracini.

Un omaggio che assume un significato particolare a quattro anni dalla sua scomparsa. Carla Ferracini è morta infatti nel febbraio 2022, all’età di 89 anni. I funerali si erano svolti a Rancio, mentre il mondo della scuola e dell’arte lecchese l’aveva ricordata come una figura capace di unire insegnamento e ricerca artistica per tutta la vita.

Nata a Lecco nel 1932, Ferracini si formò all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e frequentò successivamente corsi di xilografia e litografia a Urbino. Tornata nella sua città, iniziò a insegnare, prima all’Istituto Bovara e poi al Liceo Artistico.

Proprio il rapporto con quest’ultimo istituto rappresenta uno dei capitoli centrali della sua storia: Ferracini fu infatti tra le persone che si impegnarono in prima persona per dare vita al Liceo Artistico a Lecco, per poi contribuire alla sua crescita anche come docente.

È anche per questo che la mostra di Garlate nasce da un impulso affettivo oltre che culturale: tra coloro che l’hanno resa possibile ci sono ex studenti che ancora oggi ricordano il suo insegnamento e il suo modo di vivere l’arte.

Parallelamente alla scuola, Ferracini non abbandonò mai il proprio percorso artistico. Le sue opere furono protagoniste di mostre e personali in numerose città italiane già a partire dagli anni Cinquanta. Nel 1957 pubblicò anche il volume Racconti di viaggio, mentre negli anni successivi prese parte a rassegne e premi in tutta Italia.

A Lecco il suo nome è legato in particolare a due importanti esposizioni: una alla Torre Viscontea nel 1998 e, quattordici anni più tardi, alla personale “Vie d’uscita”, inaugurata nel 2012 sempre negli spazi della Torre Viscontea. In quell’occasione la mostra raccolse disegni, pitture e incisioni, ripercorrendo un lungo itinerario artistico.

Nel 2001 Ferracini realizzò inoltre il monumento per l’Aido collocato al cimitero di Castello. Una delle sue opere, “Il vascello fantasma”, è stata invece donata alla Galleria d’Arte Comunale del Sistema Museale Urbano Lecchese.

Il legame tra Ferracini e Lecco non si è interrotto con la sua morte. L’8 marzo 2023, nell’ambito del progetto dedicato alle figure femminili della città, il Comune ha intitolato a Carla Ferracini la sala civica di via Don Orione, a San Giovanni. Alla cerimonia erano presenti anche i familiari.

Un riconoscimento arrivato a poco più di un anno dalla sua scomparsa e che ha voluto fissare nella memoria pubblica il doppio profilo di Ferracini: artista e professoressa.

È proprio questo intreccio tra ricerca artistica, insegnamento e memoria a fare da sfondo alla mostra di Garlate.

“Forme dell’anima” raccoglierà alcune opere della lunga carriera di Ferracini, offrendo al pubblico la possibilità di riscoprire una produzione che ha attraversato tecniche e linguaggi diversi. L’esposizione sarà visitabile dal 10 al 24 ottobre nella Sala Portico del Comune di Garlate, in via Statale.

Nel fine settimana l’apertura è prevista sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, mentre dal lunedì al venerdì sarà possibile visitare la mostra su appuntamento.

Per informazioni e visite è disponibile il numero 333 1310955.