Garlate. Sabato 8 novembre arriva il “Formoso Therapy Show”

Al teatro di Garlate uno spettacolo per scoprire la neuropsicofonia

La musica che cura, un’esperienza scientifica e terapeutica

GARLATE – Sabato 8 novembre ore 21 al Teatro di Garlate, Adriano Formoso, musicista, psicologo, psicoterapeuta e ricercatore in neuroscienze, porta in scena un’esperienza rivoluzionaria: il Formoso Therapy Show, uno spettacolo che è molto più di un concerto, molto più di una conferenza. Un vero e proprio esperimento dal vivo sulla Neuropsicofonia, la disciplina che studia l’impatto delle frequenze sonore sulle emozioni e sul comportamento umano. Attraverso dimostrazioni interattive, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare attivamente a un’esperienza unica, scoprendo come il suono possa alleviare ansia, depressione, dipendenze e pensieri negativi.

Uno spettacolo che è una seduta di gruppo

Oltre a essere un evento innovativo, il Formoso Therapy Show offre la possibilità di vivere una vera e propria seduta psicologica di gruppo. Il pubblico non è solo spettatore, ma parte attiva di un percorso di consapevolezza e trasformazione personale. Attraverso la guida di Formoso e il potere della musica dal vivo, ogni partecipante potrà esplorare il proprio mondo emotivo, comprendere dinamiche interiori e scoprire strumenti concreti per migliorare il proprio stato mentale.

Cosa succede al cervello quando ascoltiamo certe frequenze? Può la musica rilasciare blocchi emotivi e liberare da stati d’animo negativi? Queste domande trovano risposta attraverso esperimenti sonori coinvolgenti e momenti di riflessione collettiva, creando un’atmosfera in cui la scienza si fonde con l’arte e la psicologia con la musica.

Un’esperienza che cambierà il modo di percepire la musica

Il Formoso Therapy Show non è solo spettacolo, ma un’opportunità per sentire sulla propria pelle il potere trasformativo della musica e fare un passo concreto verso il proprio benessere. Un incontro con la scienza e l’emozione, dove suoni e parole diventano strumenti di guarigione interiore.

Sei pronto a sperimentarlo sulla tua pelle?

L’evento è organizzato in collaborazione con il Cinema Teatro Jolly nell’ambito della Stagione Artistica 2025/2026 che prevede una ricca programmazione nella sala olginatese ma anche alcuni appuntamenti culturali nel teatro di Garlate, proprio come questo di sabato 8 novembre.

Prevendite aperte online: https://www.cinemateatrojolly.it/eventi/formoso-therapy-show.