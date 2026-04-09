Garlate. Ultimo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale 2026

GARLATE – Il protagonista è un ottantenne arzillo, spiritoso e amato dalla famiglia, ma che inizia a manifestare i primi sintomi della malattia di Alzheimer. Attraverso momenti comici e situazioni quotidiane, la pièce racconta con delicatezza e umorismo la progressiva perdita di memoria dell’anziano.

E’ in programma sabato 11 aprile alle ore 21 al teatro dell’oratorio di Garlate (via Volta) la commedia brillante “La veggia età” con la compagnia teatrale I Cantanaj di Senago (Milano). Ultimo appuntamento della 3^ rassegna di teatro amatoriale GarlaTeatro dedicata a Maurilio Viganò.

Il testo della commedia mescola risate e commozione: da una parte il tratto brillante della commedia dialettale, dall’altra angosce più profonde legate alla solitudine, al declino cognitivo e alla fragilità dell’invecchiare. Alla fine, lo spettacolo trasmette un messaggio forte sull’importanza dei legami affettivi, della presenza familiare e dell’amicizia…