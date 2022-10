Gli artisti di fama internazionale inaugurano la rassegna per bambini e famiglie

In scena lo spettacolo dal titolo “I vestiti nuovi dell’Imperatore”

OLGINATE – Non poteva che iniziare “con il botto” la nuovissima rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata dallo staff del Teatro Jolly di Olginate. Saranno infatti i celebri “fratelli Caproni”, artisti di fama internazionale, ad aprire la serie di appuntamenti scelti da Tramm Aps a cui il Jolly ha affidato la direzione artistica della rassegna per bambini.

Tramm è un’associazione di promozione socioculturale di Garlate che dal 2014 si afferma sul territorio provinciale come realtà di formazione, intrattenimento, promozione e produzione di cultura attraverso i suoi corsi, spettacoli ed eventi. La competenza e la passione dei suoi insegnanti e dell’intero staff sono espressione di un centro vivo ed energico che fa dell’espressione artistica la sua forza principale.

Alessandro Larocca e Andrea Ruberti sono gli attori della compagnia “I fratelli Caproni”. Il loro amore per la pantomima e la clownerie li porta, dopo quasi venticinque anni di lavoro nella compagnia Quelli di Grock, di cui erano soci storici e membri della commissione artistica, a proseguire la loro strada fondando nel 2010 la compagnia teatrale I Fratelli Caproni e la scuola di teatro Artemimo. “Il mimo e il clown sono la nostra passione, la nostra vita. Comunicare, raccontare creare poesia con il corpo è materia affascinante che ancora ci stupisce e ci emoziona. E’ un’arte che apre l’immaginazione e ti fa volare sopra le parole in totale ascolto con il tuo corpo. In venticinque anni di lavoro abbiamo ricercato, attraverso linguaggi fisico-espressivi differenti, un mimo più moderno ed originale, senza rinnegare le origini di quest’arte certamente antica ma ancora molto efficace”.

Oggi I Fratelli Caproni producono spettacoli per ragazzi, rivolti a tutte le fasce di età, proprio come quello che porteranno in scena la Jolly dal titolo “I vestiti nuovi dell’Imperatore”. “I vestiti nuovi dell’Imperato-re” è una scatola di specchi, quando sembra di averla capita ecco che arriva un’altra sfumatura, un nuovo gioco: è perfetta per clown e mimi, che possono trasformarsi a piacimento in tutti i personaggi; è una storia profonda, ricca di significato, e dietro le peripezie degli attori c’è il tempo e lo spazio per la poesia, per svelare l’inganno che il vestito magico cuce per noi. L’altra grande differenza dalla trama originale è nel finale…

L’appuntamento dunque è per grandi e piccini sabato 22 ottobre ore 16.30 al Jolly. 8 euro l’ingresso intero, 6 euro il ridotto (da 4 a 10 anni compiuti). Possibilità di preacquistare i biglietti sul sito www.cinemateatrojolly.it oppure direttamente presso la biglietteria del teatro a partire dalle 15.45 di sabato.