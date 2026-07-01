Il Giardino delle Esperidi Festival fa tappa a Olginate: due spettacoli tra mito e contemporaneità

Giovedì 2 luglio a Villa Sirtori in scena “Un’altra Medea” e l’anteprima nazionale de “La Congiura dei Nessuno”

Dal 3 luglio gli eventi si sposteranno a Campsirago per il weekend conclusivo della manifestazione

OLGINATE – Prosegue il programma della XXII edizione del Giardino delle Esperidi Festival, la rassegna di performing arts nel paesaggio organizzata da Campsirago Residenza con la direzione artistica di Michele Losi.

L’appuntamento di giovedì 2 luglio è a Villa Sirtori di Olginate, dove il pubblico potrà assistere a due spettacoli che intrecciano mito, teatro contemporaneo e sperimentazione.

Alle 21 andrà in scena “Un’altra Medea” della compagnia Margine Operativo, una performance che fonde teatro e danza rileggendo il mito di Medea attraverso una sensibilità contemporanea. Lo spettacolo, con la regia di Pako Graziani e l’interpretazione di Lucia Cammalleri, si ispira al romanzo di Christa Wolf e propone una Medea lontana dagli stereotipi, custode di un sapere antico e capace di mettere in discussione il potere.

Alle 22 spazio all’anteprima nazionale di “La Congiura dei Nessuno”, nuova produzione BABEL ideata da Sergio Beercock, autore anche del testo, delle musiche originali e della regia insieme a Giovanni Alfieri. Ambientata in un futuro distopico segnato dal collasso delle tecnologie, la performance unisce teatro, musica dal vivo e interazione con il pubblico, costruendo un percorso che attraversa il mito classico con linguaggi scenici contemporanei.

Dopo la tappa di Olginate, il festival entrerà nel suo ultimo fine settimana. Da giovedì 3 luglio gli eventi si sposteranno a Campsirago, dove si svolgerà il ricco programma conclusivo che accompagnerà il pubblico fino alla giornata finale di domenica 5 luglio.

Il Giardino delle Esperidi Festival è un progetto di Campsirago Residenza realizzato con il patrocinio della Provincia di Lecco e del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno dei Comuni di Ello, Olgiate Molgora e Olginate. In partenariato speciale con il comune di Colle Brianza.

Informazioni, programma completo e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione