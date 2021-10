Il grande teatro sbarca al Jolly, i big della scena italiana a Olginate

Cinema, musica e teatro: presentata la nuova stagione della sala di via don Gnocchi

Si moltiplicano gli appuntamenti: “Ecco la nostra lunga lista di proposte di qualità a chilometro zero”

OLGINATE – Gene Gnocchi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Enrico Bertolino, Enzo Iacchetti e Giacomo Poretti… scusate se è poco! Il Cinema Teatro Jolly di Olginate per questa stagione ha davvero puntato in alto e il menù che propone è da veri intenditori.

“Una lunga lista di proposte di qualità a chilometro zero – ha detto Mattia Morandi, referente organizzativo della sala parrocchiale -. Siamo riusciti a portare qui a Olginate alcuni nomi che siamo abituati a vedere solo nei teatri di Milano”.

E la soddisfazione è doppia se si pensa che dietro c’è un grandissimo lavoro di squadra che parte dalle 60 persone che gestiscono la sala, tutti volontari, per arrivare agli sponsor che hanno creduto in un progetto che è prima di tutto frutto di una grande voglia di ripartire insieme.

Nella mattinata di oggi, sabato 2 ottobre, si è svolta una presentazione in grande stile dove sono stati svelati tutti i programmi. A fare gli onori di casa il parroco don Matteo Gignoli: “Una stagione variegata con diverse possibilità di spettacoli rivolti a un pubblico molto ampio. Teatro, musica e un’attenzione particolare ai bambini e alle famiglie vanno ad arricchire la nostra tradizionale programmazione di cinema. Crediamo che un offerta culturale di buona qualità per il nostro territorio sia molto importante soprattutto: un segnale che, con le dovute attenzioni, si può riprendere una normale vita di socialità buona e sana”.

Una scelta coraggiosa quella del Cinema teatro Jolly, sia per l’impegno anche dal punto di vista economico, sia perché la parrocchia dimostra di non aver paura di affrontare questo tipo di sfida. Attivo fin dal 1968, tra il 2013 e il 2016 il cinema è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento alle più recenti normative del settore. Dopo anni di pausa, a partire da dicembre 2018 è stata rilanciata l’attività cinematografica in modalità

continuativa e professionale. Prima dell’avvento della pandemia il Cinema Teatro Jolly garantiva una programmazione con 4/5 proiezioni ogni week-end, una rassegna di film di qualità e numerosi altri eventi musicali e teatrali. Nell’ultima stagione cinematografica 2018/2019 completa (la successiva è stata interrotta a febbraio 2020 a causa della pandemia come noto) la sala ha registrato: 12.000 ingressi, 3.800 followers sui

canali social (instagram e facebook), 1600 contatti settimanali certificati tramite newsletter e lista Whatsapp, 1500 accessi settimanali al sito www.cinemateatrojolly.it. Una sala che guarda oltre Olginate con il pubblico che proviene principalmente dai paesi dell’olginatese e della Valle S. Martino, con numerose presenze anche dalla città di Lecco e dal meratese.

E nella prossima stagione tutto lo staff si prepara a un periodo di super lavoro con un’operatività di 140 giorni su 270 disponibili vuol dire che un giorno sì e uno no il Jolly è aperto al pubblico. Ad entrare nello specifico dei programmi sono stati Mattia Morandi e Manuel Missana, altro volontario del Jolly.

Cinema, teatro e musica. Per quel che concerne il cinema il cartello delle prime visioni, con i film appena usciti nelle sale, sarà affiancato dalla rassegna di film d’autore. E poi il teatro che si declina in teatro d’autore con i grandi nomi già citati, spettacoli unici e imperdibili, e una rassegna di teatro dedicato a bambini e famiglie con la partecipazione di Albero Blu, Tramm e Scarlattine Teatro. E poi la musica, tre date che vedranno protagoniste tre tribute band di primo piano che faranno vivere sul palco le canzoni dei Queen, di Fabrizio De Andrè, Laura Pausini e Renato Zero. A tutto questo si aggiungono serate ed eventi speciali, come per la festa del papà e della mamma o l’appuntamento con Musica per il Maestro, il festival canoro che rappresenta anche l’evento di punta dell’Associazione Agorà.

I biglietti singoli saranno acquistabili a partire dalle 15 di oggi, 2 ottobre, sul sito www.cinemateatrojolly.it. Per gli abbonamenti è necessario recarsi presso la sala di via don Gnocchi a Olginate (o prima degli spettacoli o in alcune date dedicate che verranno comunicate). Non manca nemmeno la Jolly Card, una speciale carta sconto dedicata agli studenti dai 12 ai 25 anni.

“Un doveroso ringraziamento a coloro che hanno permesso tutto questo perché hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto – ha concluso Mattia Morandi -. Sala Punzoni, Carlo Salvi, Corti Ottica Foto, AAG Stucchi, Acel Energie, Viemme Assicurazioni e Farmacia Santa Croce. Un ringraziamento per la collaborazione anche al Comune di Olginate e all’Associazione Culturale Agorà”.

Per rimanere sempre informati sulla programmazione e per informazioni sulle prevendite dei biglietti è possibile collegarsi al sito www.cinemateatrojolly.it, oppure 338.4149516, cinemateatrojolly@gmail.com. Inoltre la sala è presente su tutti i social.