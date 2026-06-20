Il Teatro Jolly svela i primi nomi della prossima stagione: il 2 marzo a Olginate Ale&Franz

Lo staff ha confezionato una nuova stagione 2026/2027 con cinque spettacoli di altissimo livello

Tutti i dettagli verranno presentati giovedì 24 settembre in occasione dell’ormai tradizionale Jolly Night

OLGINATE – In attesa di scoprire l’intera programmazione della prossima stagione artistica 2026/2027 il Cinema Teatro Jolly di Olginate svela in anteprima un grande ritorno: Ale&Franz, il duo comico italiano per eccellenza, tornerà al teatro Jolly il 2 marzo 2027 con un nuovo originale spettacolo che ne ripercorre la trentennale carriera, affiancando ai loro personaggi più iconici e surreali nuovi ospiti disposti ad entrare nel loro strambo universo con l’ironia che da sempre li contraddistingue. Il duo comico rilancia e raddoppia con un lavoro che confonde le carte e segna l’inizio di una nuova era. Un ennesimo Capitol’ho della loro storia.

Un grande ritorno per Ale&Franz che avevano esordito sul palco del Jolly esattamente nel marzo 2022 registrando il sold out con ben 4 mesi di anticipo rispetto alla data dello show.

Un ritorno fortemente voluto dallo staff del Jolly che ancora una volta ha confezionato una nuova stagione con 5 spettacoli di altissimo livello che comporranno la rassegna “i grandi nomi” per i quali sarà possibile abbonarsi come di consueto.

Tutti i dettagli della 6^ Stagione Artistica verranno presentati giovedì 24 settembre in occasione dell’ormai tradizionale Jolly Night al termine della quale sarà possibile rinnovare l’abbonamento da parte dei titolari della scorsa stagione. Maggiori informazioni verranno rese note a inizio settembre.

Nel frattempo prosegue l’attività cinematografica del Jolly con una serie di titoli molto attesi a partire da Toy Story 5. Info e orari sul sito www.cinemateatrojolly.it.