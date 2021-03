Un’idea nata in un momento difficile per dare la possibilità alla gente di esprimersi

“Ci piacerebbe innescare un circolo virtuoso per condividere bellezza e sentimenti”

GARLATE – “Siamo rimasti sorpresi nel vedere tanta bellezza nascosta”. Matteo Polvara è attore e presidente dell’associazione Tramm – Arte, Eventi e Formazione, assieme a un gruppo di allievi ha pensato, giocando col nome dell’associazione, all’iniziativa “Il tramm della felicità”.

“L’idea ci è venuta dopo aver visto il video dei ragazzi che lavorano nel ‘bar della gentilezza’: per un momento all’interno della giornata vanno per le strade con un megafono per diffondere messaggi di amore, gentilezza, bellezza, strappare un sorriso e fare un complimento alle persone – spiega -. Allo stesso modo abbiamo pensato a una nostra iniziativa per condividere e mettere in circolo felicità e bellezza in un periodo dove, giocoforza, si tende a vedere tutto grigio”.

Il tramm della felicità parte proprio da qui: un gruppo di attori che ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione la sua arte per dare voce e corpo a quello che sta nel cuore delle persone: “Il procedimento è semplicissimo, basta andare sul nostro sito internet e compilare il form indicando la persona e il messaggio che si vuole recapitare e noi penseremo a realizzare un video che verrà consegnato via WhatsApp oppure mail”.

Già una ventina i messaggi recapitati in una settimana dal tramm della felicità: “L’auspicio è che i numeri continuino a crescere. Ci siamo già trovati a leggere e riportare messaggi ‘tosti’. La gente in questo periodo particolare affronta percorsi introspettivi che, a causa della situazione che stiamo vivendo, non può condividere. E così ha aperto il proprio cuore: un in bocca al lupo per un esame, fratelli o sorelle che non si vedono da tempo… abbiamo potuto constatare quanta bellezza è nascosta intorno a noi. Proprio per rendere l’iniziativa accessibile a tutti abbiamo voluto che fosse gratuita”.

Una bellissima idea nata in un momento difficilissimo per il teatro e per la cultura in generale afflitti da mesi di lockdown: “Abbiamo iniziato un anno fa a cercare di reinventarci. Il teatro si fa, non si dice… e qualsiasi evento on-line resta un po’ un surrogato, ma nonostante ciò abbiamo continuato a organizzare iniziative. Mai come in questo momento abbiamo colto la necessità di teatro, di arte, di cultura, la necessità di innamorarsi e guardarsi negli occhi. Ci piacerebbe che il tramm della felicità innescasse un circolo virtuoso per condividere bellezza e sentimenti e non rischiare di inaridirci”.

Matteo Polvara, attore e presidente dell’associazione Tramm di Garlate, porta avanti questa iniziativa con Elena Dell’Oro, Marta Stamerra, Noemi Lupia e Cristina Tirella, quest’ultima oltre a prestare voce e volto si occupa anche del montaggio dei video (www.tramm.it).