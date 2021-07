“La DiVino Commedia”, spettacolo culturale enologico con degustazione

Appuntamento a Villa Sirtori a Olginate il 25 luglio

Letture con l’attore Nicola Bizzarri e il musicista Luca Redaelli

OLGINATE – Sarà uno spettacolo fra i gironi danteschi con letture particolari (fra vini, cibo e visioni) recitate dall’attore Nicola Bizzarri accompagnato dal suono melodioso del violino di Luca Redaelli; al termine di ogni lettura un enologo ci svelerà particolarità, sapore, origine dei vini che verranno assaggiati e che saranno accompagnati da stuzzichini abbinati appositamente per l’esaltazione degli stessi.

Tutto questo è “La DiVino Commedia”, spettacolo culturale ed enologico con degustazione enogastronomica in programma il prossimo 25 luglio alle ore 19 al parco di Villa Sirtori in piazza Marchesi d’Adda a Olginate. La prenotazione è obbligatoria cosi da organizzare al meglio e in totale sicurezza la disposizione dei partecipanti e la consegna delle box con gli stuzzichini confezionati a norma di legge.

Il costo di partecipazione è di 15 € a persona e le prenotazioni possono essere fatte scrivendo una mail a: associazioneolginatedelfare@gmail.com (dove verranno dati gli estremi per effettuare il bonifico di partecipazione) oppure passando all’erboristeria La Zucca Matta in via S. Rocco 8 a Olginate.