“La Notte dei Goti”. Al Monte Barro un viaggio tra storia, musica e sapori antichi

Una giornata per riscoprire le tradizioni dei Goti

L’evento si terrà sabato 11 ottobre

GALBIATE – Il Parco Regionale del Monte Barro si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con La Notte dei Goti, la suggestiva visita guidata-spettacolo nell’Area Archeologica dei Piani di Barra, in programma sabato 11 ottobre.

Un viaggio nel tempo che permetterà ai partecipanti di immergersi nelle storie, nelle usanze e nelle tradizioni delle popolazioni gote, che oltre 1500 anni fa vissero sulle pendici del Monte Barro, lasciando tracce ancora oggi preziose.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio, alle 15:30, con la visita-spettacolo all’area archeologica dei Piani di Barra, guidata da Marina Uboldi, direttrice del Museo Archeologico del Barro, e arricchita dagli intermezzi musicali dell’ensemble femminile Cum Corde. Alle 17:30, presso l’Eremo del Monte Barro, sono previste visite guidate a cura delle archeologhe al Museo Archeologico del Barro e al Centro Visitatori del Parco.

Alle 18:30, all’Eremo del Monte Barro, andrà in scena uno spettacolo musicale medievale con cornamuse, strumenti a corda e percussioni a cura del gruppo Riuros Band. A seguire, alle 19:30, spazio alla storia e all’archeologia del Monte Barro con brevi proiezioni e la presentazione del video e-book Monte Barro custode del passato, compagno del presente, sentinella del futuro, realizzato dagli studenti della classe terza LSU dell’IIS Bertacchi di Lecco e vincitore del primo premio al concorso promosso dal Sistema Parchi di Regione Lombardia, dedicato alle scuole che visitano i parchi regionali.

Alle ore 20, al Ristorante Eremo Monte Barro, è in programma una cena con piatti ispirati alla cucina dei Goti e ai sapori della tradizione antica. Il costo della cena è di 25 euro a persona (15 euro per i bambini). La prenotazione, obbligatoria, va effettuata entro mercoledì 8 ottobre contattando direttamente il ristorante al numero 0341 240525.

Infine, alle ore 22, all’Eremo del Monte Barro è prevista una suggestiva visita guidata serale al Museo Archeologico del Barro.

La partecipazione a tutte le attività della giornata è gratuita, ad eccezione della cena, che prevede un costo e richiede prenotazione obbligatoria.

L’evento è reso possibile grazie al contributo del Fondo Ambiente e Cultura, sostenuto da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Larioreti Holding, SILEA S.p.A. e Acinque Energia s.r.l., e alla collaborazione della Cooperativa Eliante, dell’Associazione Amici dei Musei del Parco Monte Barro, del Ristorante Eremo Monte Barro e dell’Ostello Parco Monte Barro.

Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 3662380659 oppure scrivere a educazione@eliante.it.