Leggermente. A Olginate arriva la scrittrice Rosita Manuguerra

Giovedì 3 luglio tornano gli appuntamenti con “Serata con l’autore”

Al centro della serata il libro “Malanima”, edito da Feltrinelli

OLGINATE – Tornano gli appuntamenti con “Serata con l’autore”, il format di Leggermente che valorizza l’attività dei Gruppi di lettura presenti sul territorio. Giovedì 3 luglio alle ore 21, presso la biblioteca di Olginate di via Redaelli 16, è in programma l’incontro con la scrittrice Rosita Manuguerra. Al centro della serata – promossa da Leggermente in collaborazione con il Comune e la biblioteca di Olginate, e con la partecipazione dei Comuni e delle biblioteche di Lecco, Olgiate Molgora, Airuno, Paderno e Sirone, oltre che del Sistema Bibliotecario Lecchese – il libro “Malanima”, edito da Feltrinelli. A dialogare con l’autrice, formatasi alla Scuola Holden e qui al suo primo romanzo, sarà la giornalista lecchese Chiara Ratti: ingresso libero.

Sull’isola non tutti vanno e vengono allo stesso modo. Ci sono quelli che arrivano con il sole di maggio e ripartono con le prime piogge di settembre, ma c’è anche chi fa avanti e indietro ogni giorno, senza più chiedersi a quale riva appartenga davvero. E poi ci sono quelli che, messi dalla vita davanti a un bivio, hanno dovuto scegliere se restare o imbarcarsi per una partenza che può valere un addio. Le storie di Mia e Marina, di Teresa e Lia si intrecciano e fanno emergere sentimenti contrastanti e segreti inconfessabili. Con una prosa avvolgente e un ritmo solenne, Rosita Manuguerra ha scritto un romanzo di formazione luminoso che, a partire dall’ambientazione in una piccola isola, è in grado di esplorare temi universali.

