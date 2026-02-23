Medici cubani in Calabria: serata di testimonianze a Garlate

Un incontro per riflettere sul valore della cooperazione sanitaria internazionale e della medicina territoriale

Appuntamento giovedì 26 febbraio alle 20.45

LECCO – L’Associazione Italia-Cuba Circolo “V. Arrigoni” di Lecco, in collaborazione con Il Coraggio della Pace Disarma, ARCI e il Forum Salute Mentale Lecco, organizza una serata pubblica dedicata all’esperienza dei medici cubani impegnati nel sistema sanitario calabrese.

L’appuntamento è mercoledì 26 febbraio alle 20.45, presso il Museo della Seta Abegg in via Statale 490 a Garlate (LC). Durante l’incontro, Damarys Alvarez Zapata, coordinatrice del gruppo medici cubani, e Pino Scarpelli, componente della segreteria nazionale dell’Associazione Italia-Cuba, racconteranno le esperienze concrete di collaborazione medica e umana, portando esempi di come la cooperazione internazionale possa rispondere a bisogni reali delle comunità.

Attraverso racconti e testimonianze, l’iniziativa offrirà l’occasione di riflettere sul valore della medicina territoriale e sulla solidarietà internazionale nel garantire il diritto alla cura, soprattutto nelle aree più in difficoltà.

La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere più da vicino questa esperienza, approfondire il dialogo e condividere un momento di informazione e impegno civile.