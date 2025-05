Mostra di pittura a Olginate: protagonisti gli allievi del corso dell’associazione Tramm

L’evento in collaborazione con la pittrice Cinzia Gilardi

“Un successo tra arte e comunità”

OLGINATE – Domenica 25 maggio, presso le sale di Villa Sirtori a Olginate, si è svolta la mostra di fine anno del corso di pittura organizzato dall’Associazione Tramm di Garlate, a cura della pittrice Cinzia Gilardi. La giornata è stata un vero e proprio trionfo con un’affluenza di pubblico sorprendente che ha riempito le sale di Villa Sirtori con sorrisi, gioia e cuori aperti all’arte.

Giunto al suo secondo anno, il corso accoglie appassionati di ogni livello – dai principianti agli esperti – offrendo un’opportunità per esplorare e sviluppare la propria creatività. Ha visto la partecipazione di un gruppo di talentuosi artisti locali, ai quali è stato dedicato uno spazio per esprimersi liberamente e valorizzare il proprio talento al di fuori dei canali istituzionali. Gli espositori, ciascuno con una storia e uno stile personale, hanno presentato opere capaci non solo di rappresentare la realtà, ma anche di evocare emozioni e riflessioni profonde attraverso l’uso espressivo del colore.

Ecco l’elenco degli espositori: Angela Pende, M. Grazia Milani, Claudio Sala, Maria Pastore, Costantino Polvara, Massimiliano Colombo, Ermanna Lozza, Matilde Maggiorano, Franco Defilippi, Nastassia Hatsila, Franco Pierpaoli, Samah Gouttaya, Irene Dell’Oro e Vera Bocina.

La mostra è stata un’occasione per creare connessioni tra artisti, pubblico e territorio, dimostrando che l’arte può essere un potente strumento di comunicazione e condivisione, accessibile a tutti, indipendentemente dal percorso di formazione. La pittura, in questo contesto ha assunto un valore culturale, sociale e umano significativo, capace di raccontare storie uniche, frammenti di pensieri e di evocare emozioni profonde.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle numerose persone che hanno visitato la mostra e al Comune di Olginate per l’ospitalità nelle bellissime sale di Villa Sirtori. Il presidente dell’Associazione Tramm, Matteo Polvara, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno e la partecipazione, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per la comunità locale.

“Questa, siamo certi, sarà la prima di una lunga serie di iniziative artistiche da parte dell’Associazione insieme a Cinzia Gilardi, con l’obiettivo di valorizzare sempre più il talento locale attraverso una serie di progetti artistici innovativi e coinvolgenti”.