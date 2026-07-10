Mostre, visite guidate e incontri con la rassegna GalbiArte

La rassegna prenderà il via il 25 luglio

Tante le attività e le proposte in programma

GALBIATE – Al via sabato 25 luglio GalbiArte, la rassegna annuale di arte contemporanea che porta ai piedi del Barro opere e artisti internazionali.

L’iniziativa, patrocinato dal Comune di Galbiate e dalla Parrocchia di San Giovanni Evangelista e supportato dal Fondo di Comunità di Galbiate e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, è ideata e curata dall’artista e curatrice Giulia Casartelli con Vibes SSD ed è realizzata grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari formato da Maritassero Agostani, Augusta Colombo, Franca Corti, Gianni Longhi, Carmela Missaglia, Marco Poletti, Nadia Riva e Angelo Valnegri.

GalbiArte si apre il 25 luglio alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra “111 Stanze” di Giulia Casartelli ospitata nella Chiesa Vecchia di San Giovanni Evangelista. A seguire è prevista una festa presso il Circolo Arci Libertà .

La mostra proseguirà sino al 2 agosto con i seguenti orari: 7.30/12.00 – 15.00 /19.00.

Martedì 28 e domenica 2 agosto sono invece in programma le visite guidate agli affreschi della Chiesa di San Giovanni Evangelista con Alessandro Pina. Sono previsti due turni, uno alle 19 e uno alle 20. E’ obbligatoria la prenotazione mandando una mail a istruzionecultura@comune.galbiate.lc.it

Giovedì 30 luglio infine dalle 20.30 alle 22.30 a Lo Spot di via Bergamo è in programma un incontro sul tema “Scrivere per sé, scrivere per gli altri. Chiacchierata sulle pratiche di scrittura auto-biografica e arte postale” con Giulia Casartelli e Beatrice Valessina.

GalbiArte vuole rappresentare un’esperienza educativa collettiva che invita la comunità a esplorare la produzione artistica da una prospettiva consapevole e a interrogarsi, senza pregiudizi, su cosa significhi essere un artista.