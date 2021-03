Musica per il Maestro. Nonostante il covid va in scena l’edizione resiliente del festival

I cantanti selezionati hanno effettuato le registrazioni secondo le regole anti-covid

13^ edizione del festival dedicato dall’associazione Agorà al Maestro Rodolfo Panzeri

VALGREGHENTINO – “La pandemia da Covid-19 ci ha costretto a predisporre il nuovo format e cioè la registrazione frammentata dell’evento ‘a porte chiuse’, senza pubblico, e secondo il rigido protocollo anti-covid messo a punto per l’occasione: ingressi/uscite contingentati e pre-programmati limitati esclusivamente agli addetti ai lavori, misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso agli spazi interni, distanziamento interpersonale controllato con adeguato staff di servizio, rigorosa igienizzazione personale e frequente sanificazione della strumentazione musicale, dei locali e degli arredi utilizzati, oltre chiaramente all’obbligo di mascherina”.

Dopo mesi di attesa e rinvii, con il passaggio della Lombardia alla zona gialla avvenuto a inizio febbraio, l’associazione Agorà che da oltre 12 anni promuove la manifestazione canora Musica per il Maestro, ha provveduto a convocare i cantanti selezionati – provenienti da differenti località della regione – per effettuare le registrazioni. Tra loro: Linda Spandri, Luca Rigamonti, Davide Moscato, Davide Munari, Laura Vimercati, Gianni Varvella, Stefano Piazza, Asia Mussardo, Luca Vidale, Marco Galimberti, Vittoria Germanò, Sofia Francisci, Beatrice De Negri, Roberta Scimè.

Le esibizioni sono state presentate da Luca Zerlia e valutate dai membri della Commissione Tecnica Musicale composta da: Arianna Cagliani, Michele Casadio, Giuseppe Caccialanza e Corrado Stuffo. “In questa occasione è stato ricordato anche l’amico Battista Perego, scomparso recentemente. Amico di Rodolfo da sempre, ha condiviso con lui innumerevoli momenti musicali. Proprio per questo Battista ha contribuito a far nascere e crescere il Festival. Come da tradizione il Festival è occasione per conoscere il prezioso lavoro svolto dall’associazione Geca Onlus che da anni si occupa di sostenere su tutto il territorio nazionale e quindi anche lecchese le famiglie dei giovani affetti da malattie cardiache. Maggiori dettagli su www.gecaonlus.com.

Dopo un lungo e prezioso lavoro di montaggio è stato realizzato il prodotto audio-visivo che sarà trasmesso giovedì 11 marzo alle ore 21.20 sul canale 12 di Unica Tv. Sarà svelato in questa occasione il vincitore del 13° Trofeo “Musica per il Maestro”. “Invitiamo pertanto tutti coloro che sono interessati a godersi uno spettacolo inedito, comodamente seduti a casa, nella speranza di poterci ritrovare come da tradizione in teatro per l’edizione numero 14 prevista per il prossimo inverno (covid permettendo). A nome di tutto lo staff organizzativo desidero ringraziare le persone che hanno creduto in questa manifestazione e nella sua capacità resiliente di portare nuovamente la cultura all’attenzione del pubblico dopo un anno di stop forzato. La soddisfazione di poter cantare sul palco, sebbene senza pubblico, ha permesso a molti di rivivere emozioni importanti, contribuendo in questo modo al percorso di rinascita che ci attende in questo 2021. Per restare informati su tutte le iniziative organizzate da Agorà aps è possibile visitare il sito www.associazioneagora.it oppure i profili social su Facebook e Instagram. Per sostenere le attività di Agorà e la ricerca scientifica attraverso l’Associazione Geca Onlus è possibile effettuare erogazioni

utilizzando il seguente IBAN: IT14 Z056 9665 5900 0006 1058 X94”.