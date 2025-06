Nameless 2025, oggi gran finale con i The Chainsmokers sul Main Stage

Il Nameless Festival si prepara a chiudere la sua edizione 2025 con una line-up stellare

ANNONE BRIANZA – È tutto pronto per l’ultimo atto. Il Nameless Music Festival 2025 chiude i battenti oggi, lunedì 2 giugno, con una giornata esplosiva. Dopo due giorni di musica no stop, il pubblico si prepara a vivere il gran finale tra scenografie spettacolari e lineup da capogiro. Ad Annone di Brianza, tra i prati che si affacciano sul Lago di Oggiono, l’energia è alle stelle.

Quella d oggi sarà una chiusura a più voci, tra generi che si mescolano e suggestioni sonore che abbracciano il mondo: sul Main Stage riflettori puntati sui The Chainsmokers, headliner di fama planetaria, ma anche su BUNT., Mr Belt & Wezol, Interplanetary Criminal, Gladde Paling e Albert Marzinotto. House, future pop, UK garage: gli ingredienti per una giornata memorabile ci sono tutti.

Anche gli altri palchi non resteranno indietro. Al Tent by Molinari spazio alla techno più ruvida con Luca Agnelli, Stella Bossi, Zapravka, T78 e il giovane Rodia, emerso dal Nameless Contest, mentre la Fructis Arena ospiterà l’urban made in Italy con artisti come Nerissima Serpe, Papa V, Glocky, Low-Red, Sayf e 22simba. Infine, alla Red Bull Energy Zone si ballerà con una selezione di DJ da culto: David Morales, Dave Lee, Dirty Channels, The Illustrious Black, Natasha Diggs e Aquafredda.

La giornata di ieri, domenica 1° giugno, ha confermato il successo della manifestazione: migliaia di giovani – molti dei quali arrivati dall’estero – hanno affollato l’area del festival, trasformando la Brianza in un crocevia di culture e vibrazioni sonore. Applauditi gli show di artisti del calibro di Peggy Gou, Salmo, Purple Disco Machine e Benny Benassi, tra folla in delirio e luci che accarezzavano la notte, con il gran finale di Martin Garrix e il saluto di tutti gli artisti sul main stage.

Oggi, dunque, calerà il sipario su questa edizione 2025, ma l’eco dei bassi e dei sorrisi resterà nell’aria ancora a lungo. E come spesso accade da queste parti, l’ultima notte sarà anche quella da ricordare di più.