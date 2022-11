Domenica 4 dicembre appuntamento a Valgreghentino

Un calendario ricco di iniziative per condividere la magia del Natale

VALGREGHENTINO – Torna “Natale in Valle”, la rassegna di iniziative a Valgreghentino in occasione delle festività natalizie. L’Amministrazione Comunale, la Pro Loco e le Associazioni di Valgreghentino organizzano un calendario ricco di iniziative e attività, per condividere insieme la magia del Natale.

Si comincia il 4 dicembre con il “Villaggio di Natale” presso il parcheggio del Polo Scolastico (Via Donizetti, 1): una domenica con tantissime attività per tutti

Dalle ore 14: Mercatini di hobbisti, gonfiabili per bambini, giochi, frittelle

Mercatini di hobbisti, gonfiabili per bambini, giochi, frittelle Dalle ore 15: Laboratori natalizi per bambini

Laboratori natalizi per bambini Ore 17.30: Accensione dell’Albero delle associazioni e capanna della natività, con gli Zampognari della Brianza (a seguire vin brulé e panettone)

Durante la giornata sarà presente l’associazione “Gli amici di Pedro” che raccoglierà giochi usati (in buono stato) per beneficenza.

Di seguito il calendario completo