“Notte da Gufi”, sul Monte di Brianza una passeggiata notturna per scoprire gufi, civette e allocchi dei boschi

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Monte di Brianza con il CROS di Varenna e si terrà sabato 21 marzo

Iscrizione gratuita ma obbligatoria inviando una mail entro il 19 marzo

VALGREGHENTINO – Un’escursione notturna per scoprire il mondo dei rapaci che popolano il Monte di Brianza. L’Associazione Monte di Brianza organizza per sabato 21 marzo l’uscita “Notte da Gufi”, una passeggiata serale dedicata alla scoperta di gufi, civette e allocchi.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il CROS di Varenna (Centro ricerche ornitologiche) e con il patrocinio del Comune di Valgreghentino e del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Durante l’escursione i partecipanti potranno conoscere la vita e la biologia dei rapaci notturni del Monte di Brianza, comprendere l’importanza della loro tutela e, con un po’ di fortuna, assistere anche a incontri ravvicinati con questi animali.

La passeggiata, definita dagli organizzatori come facile e adatta a tutti, si svolgerà nei boschi collinari del Monte di Brianza ed è pensata per adulti e bambini. Il luogo e l’orario di ritrovo saranno comunicati al momento dell’iscrizione.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a 50 persone ed è richiesta la prenotazione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo associazionemontedibrianza@gmail.com entro giovedì 19 marzo. Gli organizzatori consigliano di portare una torcia e di indossare scarponcini adatti alla camminata.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 28 marzo.