Nuova stagione artistica: un sondaggio per scoprire chi verrà al Jolly

Dopo l’ennesimo successo, i responsabili della sala di Olginate guardano già avanti

LECCO – Un’altra straordinaria stagione artistica va in archivio. Max Pisu e Gaia De Laurentiis, Leonardo Manera, Giacomo Poretti, Federico Basso e i Panpers: 5 spettacoli, 5 sold out. Come ormai tradizione anche questa Stagione Artistica 24/25 ha visto riempire la sala olginatese fino all’ultima poltrona per tutti gli spettacoli previsti nella rassegna “I grandi nomi”.

Un successo che ripaga abbondantemente gli sforzi organizzativi di tutto il gruppo di volontari, circa 70, grazie ai quali è stato possibile realizzare una programmazione così ampia e di alto livello. Oltre ai successi teatrali non possiamo dimenticare il concerto Gospel di dicembre o la spettacolare serata con le Giannissime o ancora lo show di Mauro Repetto che ha fatto registrare il tutto esaurito in meno di una settimana dall’apertura del botteghino battendo ogni record precedente.

Una serie dunque di successi che la sala olginatese ha ottenuto grazie ad una programmazione ampia e variegata, in grado di attirare un pubblico sempre numeroso dal territorio lecchese ma anche da fuori provincia. Con lo show di Chiara Anicito, in arte Mamma Cammela, dello scorso 12 aprile, la programmazione teatrale 24/25 si può considerare conclusa.

Senza perdere tempo lo staff del Jolly è già al lavoro per definire il cartellone della prossima Stagione 25/26. Come ormai tradizione è giunto il momento di diffondere il sondaggio per raccogliere i desiderata del pubblico. Una modalità ormai consolidata, un momento atteso soprattutto dal pubblico più affezionato degli oltre 350 abbonati – numero in costante aumento, che servirà per scoprire in anteprima la rosa di artisti “papabili” che potranno approdare a Olginate nei prossimi mesi: compilando il sondaggio si potranno fare fino a 5 “nomination”. Il sondaggio resterà attivo per alcuni giorni con l’auspicio di battere il record di partecipazione dello scorso anno che era stato di oltre 500 risposte registrate in poche ore. Questo il link per partecipare al sondaggio: https://bit.ly/Jolly2025

Nel frattempo continua senza sosta la ricca programmazione cinematografica con film in prima visione e una lunga serie di film speciali qui riassunti:

MARTEDÌ 22 APRILE ORE 21: FANTOZZI 50* ANNIVERSARIO

GIOVEDI’ 24 APRILE ORE 21: NO OTHER LAND

MARTEDI’ 29 APRILE ORE 21: PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII

MERCOLEDI’ 30 APRILE ORE 21: IL SEME DEL FICO SACRO

MARTEDI’ 6 MAGGIO ORE 21: ANDY WARHOL. AMERICAN DREAM

MARTEDI’ 20 MAGGIO ORE 21: ONE TO ONE: JOHN & YOKO

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.cinemateatrojolly.it