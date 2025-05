Olginate. Al via la tre giorni no stop del festival degli artisti di strada

Dal 30 maggio al 1° giugno Qua e là per piazze e cortili

Appuntamento alle 21 nel parco di Villa Sirtori per il grande spettacolo inaugurale

OLGINATE – Al via stasera a Olginate il Festival Qua e là per piazze e cortili. Dopo il successo degli anni scorsi, ritorna il festival degli artisti di strada dal 30 maggio al 1° giugno con il patrocinio del Consiglio regionale della Lombardia e la sponsorizzazione del Gruppo Acinque e Energy Valves SRL.

Stasera, venerdì 30 maggio, appuntamento alle ore 21 nel parco di Villa Sirtori per il grande spettacolo inaugurale, a cui seguiranno tre giorni no stop con gli artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Il festival si concluderà poi domenica 1 giugno alle ore 19 con la strabiliante esibizione di Sara Twister che metterà in scena lo spettacolo intitolato: “Ready aim fire”.

Si ricorda che i parcheggi pubblici a disposizione sono: Piazza Volontari del sangue (e parcheggio interno al Municipio), Piazza Roma, Biblioteca, Ats, Piazza Mercato, Via Campagnola (parcheggio palestra Ravasio).

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL