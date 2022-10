Olginate. Cinema, teatro e musica: il Jolly è pronto per la nuova stagione artistica

Presentata questa mattina, sabato, la programmazione del cinema teatro Jolly

Ricchissima la proposta culturale con big del teatro, spettacoli per famiglie, musica e tantissimo cinema

OLGINATE – Cinque appuntamenti con il teatro dei big, tre spettacoli per le famiglie, altrettanti tributi musicali e una rassegna cinematografica contraddistinta da prime visioni e film d’autore.

E’ un programma ricco, ulteriormente impreziosito da eventi fuori cartellone, quello della stagione artistica del cinema teatro Jolly, presentata questa mattina, sabato, in conferenza stampa. Sul palco, portando i saluti del “padrone” di casa don Matteo Giglioli, Manuel Missana e Mattia Morandi, rispettivamente referenti per la programmazione cinematografica e teatrale del Jolly.

Prima di svelare i contenuti della nuova stagione, gli organizzatori hanno voluto sottolineare la soddisfazione per la precedente rassegna, partita con le mille incognite legate all’andamento dell’epidemia da Covid 19 e conclusa, solo per citare alcuni dati, con quattro spettacoli sold out, 220 film proiettati e 10mila biglietti di ingresso staccati. “Non era mai stata promossa una stagione così ricca e partecipata” ha evidenziato Missana, confermando anche per quest’anno il doppio binario delle proiezioni del cinema in prima visione nel fine settimana e della rassegna del cinema d’autore il lunedì (pomeriggio e sera).

“Il Jolly nasce come sala cinematografica e ora, dopo la scommessa vinta lo scorso anno, si propone come uno spazio culturale a 360 gradi, capace di trasmettere emozioni. Lo fa con coraggio, sapendo che bisognerà inevitabilmente confrontarsi con il caro energia” gli ha fatto eco Mattia Morandi, chiamando poi sul palco Giovanna De Capitani e Federica Falgari, rappresentanti delle società Due Punti e Utim con cui è stata stilata la programmazione teatrale.

Si comincia giovedì 24 novembre con Debora Villa alle prese con l’interpretazione del best seller mondiale “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere” mentre giovedì 26 gennaio sarà la volta di Paolo Cevoli che con ironia e leggerezza affronterà, ne “La sagra famiglia”, il dramma della contrapposizione tra genitori e figli. Giovedì 16 febbraio toccherà a un altro volto noto al grande pubblico con Giovanni Scifoni in scena con “Santo piacere”, spettacolo divertente che racconta di un ragazzo adolescente alla scoperta del sesso. Parleranno invece di una rinascita, quella dopo i mesi più bui del Covid, Ale & Franz, corteggiatissimi per strappare l’appuntamento al Jolly di martedì 7 marzo con “Comincium”. A chiudere la rassegna del teatro big, con uno spettacolo autobiografico, Max Angioni con “Miracolato”.

Invariati, rispetto alla precedente stagione, i prezzi di ingresso: il biglietto singolo costa 30 euro mentre l’abbonamento a cinque spettacoli è di 120 euro. Fino al 10 ottobre, inoltre, l’abbonamento è in promozione a 110 euro (acquisto solo in biglietteria, non online).

Teatro per famiglie

Da non perdere il teatro per famiglie con tre spettacoli di qualità selezionati dalla direzione artistica di Tramm Aps. Proposte ricercate con attenzione, come sottolineato da Matteo Polvara, “perché il teatro è fondamentale per la crescita e la formazione dei ragazzi che sono il nostro futuro”.

A tenere a battesimo la rassegna “I vestiti nuovi dell’imperatore” portato in scena il 22 ottobre da I fratelli caproni, mentre il 5 novembre sarà la volta di Antonio Brugnano con “Mr. Bloom”. Infine, il 19 novembre, spazio a Tramm Aps con una divertente e coinvolgente rilettura delle favole di Esopo con “E.So.Poco. La natura insegna”.

L’ingresso costa 8 euro per gli adulti, ridotto a 6 euro per bambini tra i 4 e i 10 anni.

Musica

Visto il grande successo della scorsa edizione, lo staff del Cinema Teatro Jolly, formato da ben 50 volontari a cui si aggiunge anche don Matteo, ha deciso di prevedere una nuova programmazione musicale con tre, imperdibili, tributi. E così giovedì 12 gennaio ci si potrà far cullare dalle note dei Beatles con i Revolver, mentre il 2 febbraio toccherà alle intramontabili canzoni di Lucio Battisti con la BattistiBand. Infine, il 23 marzo, omaggio a Lorenzo Cherubini con Jova Notte. L’ingresso ai concerti è di 15 euro.

I fuori cartellone

E, dal momento che un semplice cartellone non poteva bastare, gli organizzatori hanno pensato anche al fuori… cartellone con un evento speciale. A grande richiesta, il 9 novembre, Davide Van De Sfroos si esibirà al Jolly in una tappa del Maader Tour. Il 12 novembre sarà la volta del festival canoro Musica per il maestro in memoria di Rodolfo Panzeri e Battista Perego mentre il 21 gennaio, in occasione della festa patronale di Sant’Agnese, andrà in scena il musical “Gli aristogatti”.

E’ attiva anche la vendita online tramite il sito www.cinemateatrojolly.it (1 euro diritto di prevendita).

Questa mattina, sabato, si è aperto il botteghino del teatro, dove si sono registrate già un certo affollamento a conferma dell’interesse della comunità verso la programmazione del Jolly. Un particolare rimarcato anche dall’assessore alla Cultura Roberta Valsecchi: “Siamo orgogliosi di poter contare su un posto come questo e su volontari, capaci di dare valore aggiunto. Ci aspetta un anno di cultura con la C maiuscola”.