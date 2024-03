Olginate. Continua la rassegna dedicata al design “Un mondo senza oggetti? No!”

Paola Albini e Massimo Giorgetti presenti ai design talk

L’appuntamento è per mercoledì 20 marzo alle ore 21

OLGINATE – Dopo la serata del 21 febbraio con Marco Romani, caporedattore di door, il mensile di Repubblica nato lo scorso maggio 2023 dedicato all’arredamento e al design, la quarta edizione di “Un mondo senza oggetti? No!“, il ciclo di talk sul design in attesa del Salone del Mobile.Milano 2024 promosso dal Comune di Olginate, vedrà il suo prossimo appuntamento mercoledì 20 marzo alle ore 21 presso la nuova Sala Conferenze – Ex Palazzo Municipale (Biblioteca) di Via Redaelli n.16.

Il titolo del secondo talk è “Design – La moda rende omaggio a Franco Albini e Franca Helg” che vedrà ospiti Paola Albini, Presidente della Fondazione Franco Albini e Massimo Giorgetti, Fondatore e Direttore creativo di MSGM che racconteranno la storia del progetto della Metro 1 di Milano disegnata da Franco Albini e Franca Helg con Bob Noorda a 60 anni dall’inaugurazione e della collezione di Massimo Giorgetti presentata nell’ultima Milano Fashion Week, omaggio agli autori di questo progetto milanese.

“Nella nuova edizione di “Un mondo senza oggetti? No!” ho voluto inserire un talk in occasione del 60° anniversario della Metro 1 di Milano, il progetto di Franco Albini e Franca Helg con Bob Noorda che ha vinto il Compasso d’oro ADI (Associazione per il Disegno Industriale) nel 1964 – ha commentato Prashanth Cattaneo, curatore del programma – Lo stilista di fama internazionale Massimo Giorgetti, ha omaggiato il progetto della Metro 1 con una collezione presentata lo scorso inverno proprio nel mezzanino di Porta Venezia della linea rossa con capi maschili che riproponevano i corrimani, simbolo della prima metropolitana milanese. Il team di MSGM ha utilizzato i dispositivi Google Pixel 8 per scattare immagini in metropolitana utilizzando funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. La collaborazione tra Google e MSGM, la prima dell’azienda tech con un brand di moda, si concluderà durante il Salone del Mobile.Milano 2024. Sarà interessante ascoltare la nipote di Franco Albini e lo stilista Massimo Giorgetti e vedere insieme a loro l’importanza della relazione tra discipline e linguaggi come tra moda e design“.

L’ultimo design talk sarà intitolato “Design – Riccardo Dalisi” e si terrà mercoledì 10 aprile alle ore 21. Presente Gabriele Neri, curatore della mostra e del libro di Riccardo Dalisi. Scomparso a Napoli nell’aprile del 2022 ed è stato architetto, designer e artista, uno dei più poliedrici e anticonvenzionali progettisti italiani degli ultimi decenni premiato due volte con il Compasso d’Oro. Per l’occasione saranno esposti due sculture, un prototipo e due gioielli di Riccardo Dalisi in collaborazione con la Galleria Melesi di Lecco.