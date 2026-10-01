Olginate. Giovedì 15 ottobre in biblioteca incontro con Gianni Menicatti

“Lecco Olimpica: la storia e gli atleti del territorio lecchese (1920-2026)”
Interverranno Gianfranco Polvara e Gianni Righetti
OLGINATE – Nuovo appuntamento in biblioteca a Olginate. Giovedì 15 ottobre ore 20.45 incontro con Gianni Menicatti per la presentazione del suo libro intitolato “Lecco Olimpica: la storia e gli atleti del territorio lecchese (1920-2026)”. Modera l’incontro il giornalista Samuele Biffi e interverranno Gianfranco Polvara e Gianni Righetti.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.