Olginate. Giovedì 15 ottobre in biblioteca incontro con Gianni Menicatti

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Presentazione Lecco Olimpica, 15-12-25
L'autore Gianni Menicatti

“Lecco Olimpica: la storia e gli atleti del territorio lecchese (1920-2026)”

Interverranno Gianfranco Polvara e Gianni Righetti

OLGINATE – Nuovo appuntamento in biblioteca a Olginate. Giovedì 15 ottobre ore 20.45 incontro con Gianni Menicatti per la presentazione del suo libro intitolato “Lecco Olimpica: la storia e gli atleti del territorio lecchese (1920-2026)”. Modera l’incontro il giornalista Samuele Biffi e interverranno Gianfranco Polvara e Gianni Righetti.

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