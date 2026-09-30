Olginate. Giovedì 8 ottobre in programma l’evento “Ciciarem un cicinin”

E’ prevista una breve visita guidata sul lungolago con ritrovo alle ore 15 in piazza Garibaldi

L’evento è organizzato all’interno del progetto “Se Regòrdet”

OLGINATE – Giovedì 8 ottobre alle ore 15, a Olginate, si svolgerà l’evento “Ciciarem un cicinin”. E’ prevista una breve visita guidata sul lungolago con ritrovo alle ore 15 in piazza Garibaldi. Alle ore 15.30 si arriverà in Villa Sirtori dove saranno esposti una mostra storica della Pro Loco, foto e ricordi degli olginatesi, e dove sarà proiettato il video riguardante testimonianze degli olginatesi sulla Seconda Guerra Mondiale.

Durante il pomeriggio verrà offerto un rinfresco. L’evento è all’interno del progetto “Se Regòrdet”, un progetto di memoria, socialità e benessere per le persone Over 65 gestito dalla Cooperativa La Vecchia Quercia di Calolziocorte, voluto dai Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle San Martino e si inserisce nel Progetto “Generazione gOld Attivati!” promosso dalla Comunità montana di Valsassina, Valvarrone Val d’Esino e Riviera insieme a Consorzio Consolida di Lecco, con il contributo della Regione Lombardia.