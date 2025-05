Olginate. “I mercoledì dell’arte”: l’appuntamento di maggio cambia location

Si terrà presso l’aula magna della scuola Carducci l’incontro su Pontormo e Pennac

L’incontro è un dialogo tra arte e letteratura

OLGINATE – Dopo lo strepitoso successo della prima serata de “I mercoledì dell’arte” tenutasi il 9 aprile scorso, il Comune di Olginate ha organizzato un secondo appuntamento per mercoledì 7 maggio. Durante l’appuntamento di aprile Michele Tavola, storico dell’arte, e Alberto Benini, esperto di narrativa, avevano dato vita a un dialogo tra pittura e letteratura tramite le figure di Claude Monet e Alessandro Baricco. La serata, per la sua trovata originale e per la profondità della riflessione aveva registrato un tutto esaurito.

Sarà proprio la location a cambiare per l’incontro di maggio: per accogliere più pubblico l’appuntamento, in cui si parlerà di Jacopo Pontormo e Daniel Pennac, è stato spostato presso l’aula magna dell’istituto Comprensivo G. Carducci di Olginate.