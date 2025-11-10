Olginate. In biblioteca aperitivo letterario con Lidia Laudani e il suo libro “Un’altra vita”

L’appuntamento è venerdì 21 novembre alle ore 18

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

OLGINATE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la biblioteca di Olginate, con il supporto del comune, organizza un aperitivo letterario.

Protagonista sarà la scrittrice Lidia Laudani che presenterà il suo libro “Un’altra vita – Sono Beatrice Pascal e questo è solo l’inizio”. L’appuntamento è venerdì 21 novembre alle ore 18 presso la biblioteca comunale (via Mario Redaelli, 16). Ingresso libero (per info biblioteca@comune.olginate.lc.it – 0341681222).