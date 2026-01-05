Olginate. In biblioteca incontro con la professoressa Maria Antonietta Mileto

In occasione della Giornata della Memoria la presentazione del libro Una donna e tre uomini

L’appuntamento è in programma giovedì 15 gennaio alle ore 20.45 presso la biblioteca di Olginate

OLGINATE – In occasione della Giornata della Memoria la biblioteca di Olginate organizza un incontro con la professoressa Maria Antonietta Mileto autrice del libro “Una donna e tre uomini”. L’incontro con insegnante in pensione del Liceo Manzoni di Lecco e membro del gruppo di lettura della biblioteca sarà moderato da Nicola Gerundino. L’appuntamento è in programma giovedì 15 gennaio alle ore 20.45 presso la biblioteca di Olginate.