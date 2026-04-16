Olginate. Incontro sulla fauna selvatica promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri

L’appuntamento sabato 9 maggio alle 20.30 nella sala conferenze della biblioteca di Olginate

Il Vice Commissario Mirco Cappelli della Polizia Provinciale di Como fornirà accorgimenti e informazioni per una convivenza possibile

OLGINATE – Il Gruppo di Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di

Olginate promuove una conferenza, a cui è invitata tutta la cittadinanza, sul tema “Incontri ravvicinati con la fauna selvatica”.

Come dobbiamo comportarci se alla guida dei veicoli incontriamo animali selvatici sulla strada? E se ci troviamo a piedi in città, nel bosco o in campagna? Il Vice Commissario Mirco Cappelli della Polizia Provinciale di Como fornirà accorgimenti e informazioni per una convivenza possibile.

L’appuntamento è in programma sabato 9 maggio alle ore 20.30 presso la sala conferenze della biblioteca di Olginate (via prof. Mario Redaelli, 16). L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.