Olginate. Maria Tironi vince la 16^ edizione di “Musica per il Maestro”

Successo per il festival canoro organizzato dall’associazione culturale Agorà di Valgreghentino

Al secondo posto Caterina Frascogna e al terzo Luca Vidale di Varese. Tanto divertimento con Andrea Fratellini e il suo Zio Tore

OLGINATE/VALGREGHENTINO – E’ Maria Tironi di Treviglio a vincere la 16^ edizione del festival canoro “Musica per il Maestro”. In tanti sabato scorso al Cinema Teatro Jolly di Olginate per il grande evento organizzato anche quest’anno dall’associazione culturale Agorà di Valgreghentino per ricordare gli amici musicisti Rodolfo Panzeri e Battista Perego.

Sul palco oltre ai finalisti (Beretta Annalisa, Bertarini Valentina, Bugada Alessandra, Corti Davide, De Filippo Giada, Frascogna Caterina, Incarbone Francesco, Mellera Giovanni, Munari Davide, Nava Alessia, Rosa Lucia, Spandri Linda, Tironi Maria, Vidale Luca) anche la dilagante simpatia del noto ventriloquo Andrea Fratellini con il suo Zio Tore che ha regalato momenti di spettacolo tra gag e magie.

Al termine della bella serata la giuria ha decretato i vincitori: al primo posto Maria Tironi di Treviglio che ha ottenuto anche il premio gradimento del pubblico, al secondo posto Caterina Frascogna e al terzo Luca Vidale di Varese.

Con l’ennesimo successo va sottolineato anche lo scopo benefico dell’iniziativa a sostegno della ricerca scientifica delle malattie cardiache in età giovanile, attraverso le preziose attività dell’Associazione G.E.C.A. (Giovani E Cuore Aritmico) Onlus presente anche sul nostro territorio, con la quale nel corso di questi anni si è consolidato un rapporto di collaborazione oltre che di amicizia e stima reciproca. Sempre nell’ottica di coniugare musica e solidarietà, una parte del ricavato sarà devoluto anche ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte, sodalizio in cui l’amico Battista ha militato per molti anni lasciando un segno indelebile.