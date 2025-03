Olginate. Nuove proiezioni speciali al cinema Jolly

Un lungo elenco di proiezioni speciali aggiuntive

OLGINATE – La programmazione cinematografica del Jolly si arricchisce ancora di più con un lungo elenco di proiezioni speciali aggiuntive rispetto a quella del week-end di prima visione. Di seguito gli appuntamenti speciali programmati nel mese di aprile:

Martedì 1 aprile ore 21: Taxi Driver 4K

A quasi cinquant’anni dall’uscita, il capolavoro di Martin Scorsese, Taxi Driver, torna sul grande schermo in una straordinaria versione restaurata in 4K. Dal 31 marzo al 2 aprile, gli spettatori italiani potranno rivivere la straordinaria potenza visiva e narrativa di un film che ha segnato per sempre la storia del cinema.

Uscito nel 1976, Taxi Driver racconta la discesa nella follia di Travis Bickle, ex marine e tassista notturno, alienato da una New York corrotta e violenta. Tra insonnia, solitudine e una crescente ossessione per la violenza, Travis precipita in una spirale di follia che lo conduce a pianificare un atto estremo.

Firmato da Paul Schrader alla sceneggiatura e accompagnato dalla colonna sonora di Bernard Herrmann, il film esplora i temi dell’alienazione, della violenza e della redenzione in una metropoli oscura e soffocante. Palma d’Oro a Cannes e candidato a quattro Oscar, Taxi Driver è divenuto un’icona culturale grazie alla regia visionaria di Scorsese e alla straordinaria interpretazione di Robert De Niro, affiancato da una giovanissima Jodie Foster e da Harvey Keitel e Cybill Shepherd.

Questa edizione restaurata in 4K offre un’esperienza visiva e sonora senza precedenti, permettendo al pubblico di riscoprire ogni dettaglio di un film che ha definito un’epoca.

Mercoledì 9 aprile ore 21: Tu quoque

Comico, conduttore, attore. Dopo aver portato a teatro oltre 70.000 spettatori con il suo MB Show – Il Gran Varietà, Maurizio Battista approda al cinema dal 3 al 9 aprile con Tu Quoque, film prodotto da Ballandi Srl in collaborazione con Lml Group Srls e Alma Srl, diretto da Gianni Quinto, che firma soggetto e sceneggiatura assieme allo stesso Battista.

Talento capace di trasformare ogni frammento della quotidianità in uno spettacolo irresistibile, con la sua comicità travolgente e genuina, anche in questo film Battista dimostra di saper leggere l’anima del pubblico, intrecciando racconti di vita, osservazioni fulminanti e battute pungenti. La sua presenza scenica magnetica, unita a una capacità unica di improvvisare e coinvolgere, lo rendono un artista capace di far ridere e riflettere con la stessa intensità. Per questo Battista non è solo un comico: è un narratore della realtà, un maestro dell’ironia che riesce a unire leggerezza e profondità in ogni suo spettacolo.

In Tu Quoque, Maurizio Battista interpreta Massimo Quinto, un uomo di mezz’età pieno di debiti, con un matrimonio fallito e un pessimo rapporto con suo figlio, che scopre di avere pochi mesi di vita. Dopo un incidente, come per incanto, si risveglia nel 44 a.C. E salva la vita a Giulio Cesare, diventandone il più fedele amico. I due, nonostante i millenni che li separano, scoprono di essere più simili di quanto possano immaginare. Durante la sua permanenza nella Roma antica, Massimo apporta grandi novità nella vita dei cittadini e salva il matrimonio tra Cesare e Calpurnia. Ma qualcosa cambierà anche nella sua vita…

Martedì 15 aprile ore 21: The chosen l’ultima cena

Gesù entra nella Città Santa accolto come un re, ma trova il Tempio trasformato da spazio di preghiera in un mercato, luogo di scambio di denaro e traffico di merci. Mentre il Sommo Sacerdote trama contro di lui, Gesù agisce per primo e ribalta la situazione, denunciando la corruzione e il degrado di Gerusalemme Il film sarà introdotto dal nostro parroco Don Matteo.

Mercoledì 16 aprile ore 21 Atalanta, una vita da Dea

Atalanta. Una Vita da Dea è l’epopea di personalità di spessore sportivo e umano che, accomunate da uno spirito coeso, hanno a cuore le sorti della squadra, della Società e della città, secondo dettami condivisi: lavorare alacremente, non arrendersi davanti alle sconfitte, programmare e riconoscere, nella fatica quotidiana e nell’innovazione costante, le pietre fondanti del proprio percorso. Lo dimostrano gli elementi che uniscono passato e presente, come i lavori di ammodernamento e sviluppo del Centro Sportivo di Zingonia, dove sono nati i numerosi talenti del vivaio; l’esperienza tramandata da figure storiche e uniche come Mino Favini, Gaetano Scirea, Pierluigi Pizzaballa; l’attaccamento alla città e alla Società di ex-giocatori, come il leggendario Glenn Peter Strömberg, che torna a Bergamo “da amico” più che “da idolo”. E lo testimoniano gli elementi che uniscono presente e futuro, come il rapporto con alcuni giocatori iconici, Tolói/De Roon/Djimsiti, capitani “bergamaschi” che alzano insieme la Coppa a Dublino; l’acquisto, l’ampiamento e l’avveniristica ristrutturazione dello stadio; la progettazione, anno dopo anno, stagione dopo stagione, per assicurare alla Dea e ai suoi tifosi un avvenire ricco di soddisfazioni.

Il film si propone come un viaggio condotto dalla voce diretta dei protagonisti e sostenuto da un coro di testimoni che ne confermano l’epicità: Glenn Strömberg, bandiera nerazzurra, Pierluigi Pizzaballa, portiere dell’Atalanta che vinse la Coppa Italia nel 1963, Xavier Jacobelli, Direttore e giornalista, Lele Adani, opinionista sportivo, e Alberto Ceresoli, Direttore de L’Eco di Bergamo. Nel corso della narrazione, viene consegnata alla memoria una settimana storica ma anche un periodo indimenticabile: dal ricordo della vittoria della Coppa Italia del 1963 all’inaugurazione del nuovo Stadio nel settembre del 2024, fino alla giornata che rimarrà per sempre impressa nella mente di tutti gli atalantini, vale a dire quel 22 maggio a Dublino che ha segnato il momento più alto della loro storia calcistica.

Martedì 29 aprile ore 21: Pink Floyd At Pompeii – Mcmlxxii

Nel 1971 i Pink Floyd, in rampa di lancio verso la consacrazione mondiale, furono la prima band a suonare a Pompei. Quel live diventò un leggendario film e un disco live imperdibile, due imprescindibili oggetti di culto che oggi rivivono!

Rimasterizzato digitalmente in 4K dalla pellicola originale in 35 mm, con audio restaurato e mixato da Steven Wilson, il film PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII arriva sul grande schermo proponendo la versione definitiva di questo pioneristico capolavoro. Per dare un primo sguardo ai filmati e all’audio appena restaurati, è possibile vedere il video della performance di “Echoes” a Pompei.

Il film documenta ciò che i Pink Floyd facevano prima di diventare dei giganti delle classifiche su entrambe le sponde dell’Atlantico, dove la loro musica è tuttora celebrata. Ambientato tra le rovine dell’antico anfiteatro romano di Pompei, questo film unico e coinvolgente riprende i Pink Floyd mentre eseguono un concerto intimo e senza pubblico. Girato nell’ottobre del 1971, Pink Floyd At Pompeii è stato il primo concerto dal vivo tenutosi a Pompei e contiene i brani fondamentali “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days”. Le immagini dell’anfiteatro, catturate sia di giorno sia di notte, amplificano la magia della performance. Il film include inoltre rari filmati dietro le quinte dell’inizio della lavorazione di The Dark Side of the Moon negli Abbey Road Studios.

Tutte le info e la possibilità di preacquistare i biglietti su www.cinemateatrojolly.it.

Sabato 12 aprile ultimo appuntamento teatrale con Mamma Cammela

Carmela o meglio come ama puntualizzare lei “Cammela con due M come Mammellata” è una mamma siciliana popolare e semplice, che cresce due figli Santino di 9 anni e Agatuccia di 2, assieme a suo marito Placido. Attraverso monologhi, musica e parodie, ci porta nel suo mondo di comicità mai volgare e sempre coinvolgente, spaziando dalla scuola ai social, dalla vita familiare al rapporto con la società, concludendo il suo spettacolo senza maschera, per far conoscere al pubblico colei che si nasconde dietro questo personaggio di successo: Chiara. Evento speciale organizzato in collaborazione con Comune di Olginate, Associazione Agorà Aps Valgreghentino, Duepunti Srl.

Ultimissimi posti disponibili su www.cinemateatrojolly.it.