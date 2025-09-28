Olginate. Presentata la ricca stagione del Cinema Teatro Jolly

Cinema, rassegna teatrale “I grandi nomi”, eventi speciali, eventi per famiglie, musica

Torna a grande richiesta la rassegna di teatro amatoriale ospitata nel teatro dell’Oratorio di Garlate

OLGINATE – Un pubblico numeroso e attento ha affollato giovedì 25 settembre il Cinema Teatro Jolly per assistere alla Jolly Night, l’evento speciale organizzato dallo staff della sala olginatese per presentare ufficialmente il ricco cartellone della nuova Stagione Artistica 2025/2026 organizzata in collaborazione con l’associazione Agorà di Valgreghentino e l’agenzia DuePunti di Cernusco Lombardone e il supporto logistico del Comune di Olginate.

Mattia Morandi e Manuel Missana, rispettivamente responsabili della programmazione Teatro e Cinema, hanno abilmente condotto la serata durante la quale non sono mancati effetti speciali e sorprese. Teatro con grandi nomi, concerti, eventi speciali e tanto tanto cinema comporranno il ricco menu della nuova Stagione che ancora una volta si prefigura davvero densa di occasioni interessanti e di altissimo livello.

Cinema

La Stagione, già ripartita lo scorso 22 agosto, prevede una programmazione ricca e variegata. Oltre a titoli di prima visione tutti gli weekend, la sala proietterà molte pellicole “speciali” come ad esempio quelle musicali o i film dedicati alla grande arte. Viene riconfermata anche quest’anno la rassegna “Cinemerenda”, una serie di film di animazione al sabato pomeriggio con merenda offerta per tutti i presenti. In quell’occasione sarà possibile festeggiare il compleanno al cinema con il pacchetto speciale “cine-compleanno”.

Oltre a tutto questo il Cinema Jolly ha programmato una rassegna speciale dedicata alla montagna, in collaborazione con Gefo, Cai Calolziocorte, Gruppo Sportivo Oratorio Olginate. Non mancheranno le occasioni dedicate ad alcune tematiche ambientali e animaliste. Per agevolare il pubblico in tutte queste occasioni sarà possibile utilizzare i carnet cinema da 6 o 10 ingressi. Per i giovani Under 25 è sempre disponibile la Jolly Card gratuita, che consente loro di accedere alle proiezioni a prezzo sempre ridotto. Un menu davvero ricco per una mono-sala di provincia che non a nulla da invidiare ai multisala delle grandi città. Un cartellone ampio che mira a soddisfare i gusti di un pubblico sempre più numeroso, tutto già visibile sul sito www.cinemateatrojolly.it

Rassegna teatrale “I grandi nomi” (5 spettacoli in abbonamento)

Organizzata in collaborazione con Comune di Olginate, Associazione Agorà

Aps Valgreghentino, Duepunti Srl.

IO MARTE, TU MERCOLE con GIANLUCA “SCINTILLA” FUBELLI e FEDERICA CAMBA

Data Spettacolo: GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE 2025 – ORE 21 SFÌDATI DI ME con PAOLO KESSISOGLU

Data Spettacolo: GIOVEDI’ 8 GENNAIO 2026 – ORE 21 IO, ROBERTA IPPOLITA LUCIA con IPPOLITA BALDINI

Data Spettacolo: GIOVEDI’ 22 GENNAIO 2026 ORE 21 (IN)GRATO con ANTONIO ORNANO

Data Spettacolo: GIOVEDI’ 12 MARZO 2026 – ORE 21 UNA SERATA DI ORDINARIA IRONIA con ENRICO BERTOLINO

Data Spettacolo: GIOVEDI’ 16 APRILE 2026 – ORE 21

Eventi speciali fuori rassegna

CRUDA E NUDA con ALICE MANGIONE

Data Spettacolo: GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO 2026 – ORE 21 TOTALMENTE INCOMPATIBILI con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase

Data Spettacolo: GIOVEDI’ 26 MARZO 2026 – ORE 21 FORMOSO THERAPY SHOW di e con ADRIANO FORMOSO

Data Spettacolo: SABATO 8 NOVEMBRE 2025 – ORE 21

Eventi musicali

GOSPEL NIGHT con ERIC WADDEL & THE ABUNDANT LIFE SINGERS CHOIR

Data Spettacolo: GIOVEDI’ 18 DICEMBRE 2025 – ORE 21.00 LA VOCE DELLE DONNE con LE GIANNISSIME BAND

Data Spettacolo: DOMENICA 8 MARZO 2026 – ORE 21

Family show

LA LEGGENDA DEL RE LEONE – IL MUSICAL Gruppo Teatrale FAVOLOSA

Data Spettacolo: SABATO 15 NOVEMBRE 2025 ORE 15.30 ALADIN E I SEGRETI DELLA LAMPADA – IL MUSICAL Gruppo Teatrale FAVOLOSA

Data Spettacolo: SABATO 17 GENNAIO 2026 ORE 21.00 ANASTASIA – IL MUSICAL Gruppo Teatrale FAVOLOSA

Data Spettacolo: SABATO 14 MARZO 2026 ORE 15.30

Teatro amatoriale – “GarlaTeatro” dedicata a Maurilio Viganò

Torna a grande richiesta la rassegna di teatro amatoriale ospitata nel teatro

dell’Oratorio di Garlate (da cui il nome GarlaTeatro). Saranno sempre 4 le

compagnie che si alterneranno sul palco garlatese tra febbraio, marzo e aprile:

SABATO 28/2 COMPAGNIA ANONIMI VILLANI di Villa San Carlo

SABATO 14/3 COMPAGNIA AMICI DEL TEATRO di Monticello B.za

SABATO 28/3 COMPAGNIA FILODRAMMATICA SAN GENESIO di Maggianico

SABATO 11/4 COMPAGNIA I CATANAJ di Senago

Alcuni spettacoli saranno in lingua dialettale brianzola/milanese.

Per tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti e sugli spettacoli: www.cinemateatrojolly.it