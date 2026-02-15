Olginate rilancia il design: torna “Un mondo senza oggetti? No!”

Appuntamenti il 18 febbraio, l’11 marzo e il 15 aprile con i professionisti Paola Carimati, Luca De Bona e Maria Fratelli

Ingresso libero per il ciclo curato da Prashanth Cattaneo in attesa del Salone del Mobile.Milano 2026

OLGINATE – “Un mondo senza oggetti? No!”: torna a Olginate il ciclo di incontri dedicati al design, giunto alla sesta edizione. L’iniziativa, promossa dal Comune di Olginate e curata da Prashanth Cattaneo, pedagogista e giornalista, propone tre serate in attesa del Salone del Mobile.Milano 2026. L’edizione è patrocinata dalla Delegazione Lombardia di ADI – Associazione per il Disegno Industriale e il progetto grafico dei manifesti è firmato da Paolo Vallara.

Il primo incontro è in programma mercoledì 18 febbraio con “Design // We Mediterranean” e vedrà la presenza di Paola Carimati, giornalista indipendente e co-fondatrice del collettivo We Mediterranean, nato nel 2023. Il progetto propone una riflessione sui temi dell’accoglienza e sul Mediterraneo come spazio di incontro e responsabilità collettiva.

Secondo appuntamento mercoledì 11 marzo con “Design // Adrenalina”. Ospite della serata sarà Luca De Bona, co-fondatore con Dario De Meo di DEBONADEMEO design studio, con sede a Padova e Milano, e art director di Adrenalina. L’incontro sarà dedicato all’esperienza dell’azienda marchigiana e a un progetto promosso sul tema della disabilità inclusiva.

Il ciclo si concluderà mercoledì 15 aprile con “Design // CASVA”. Interverrà Maria Fratelli, direttrice del CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti Visive di Milano, istituto che custodisce e rende consultabili archivi di architetti, designer e grafici, e che dal 2025 ha trasferito la propria sede nel quartiere QT8 di Milano.

Gli appuntamenti si svolgeranno nella Sala Conferenze dell’ex Palazzo Municipale (Biblioteca), in via Redaelli 16, con inizio alle ore 21.00 e ingresso libero. Al termine di ogni talk è previsto un momento conviviale.

Il programma culturale, che ogni anno porta nel territorio lecchese professionisti e autori del design italiano noti anche a livello internazionale, nelle passate edizioni ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Marcello Pirovano, Chiara Alessi, Paolo Brambilla, Giulia Pellegrino, Marco Sammicheli, Giovanna Castiglioni, Maria Porro, Luciano Galimberti e Fosbury Architecture.

“Un mondo senza oggetti? No!” si conferma così un appuntamento stabile nella programmazione culturale del Comune di Olginate, con tre serate dedicate alla professione e al valore culturale del design.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Olginate all’indirizzo cultura@comune.olginate.lc.it.