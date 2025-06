Olginate. “Toni Molesti” a Villa Sirtori: tre giorni di musica e solidarietà

Toni Molesti è una manifestazione promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Risuono

Il Festival si svolgerà dal 27 al 29 giugno

OLGINATE – Il parco di Villa Sirtori a Olginate ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lecchese: il festival musicale Toni Molesti. L’evento, in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno, celebra quest’anno la sua diciannovesima edizione. Nato nel 2008 all’interno del compianto C.A.G. “Il Parchetto” di Villa Gomes, Toni Molesti è una manifestazione promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Risuono, che rappresenta il fulcro delle sue attività annuali.

L’edizione 2025, sempre ad ingresso gratuito e per il quarto anno consecutivo sotto il patrocinio del Comune di Olginate, segna un importante consolidamento non solo grazie a un’offerta culturale e musicale rafforzata, ma anche per l’ampliamento delle collaborazioni con diverse realtà associative del territorio. Prosegue inoltre la proficua partnership con le Pro Loco locali di Olginate e il circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte, poco distante.

Per il quarto anno consecutivo, il festival gode del sostegno del Fondo “Ambiente e Cultura”, promosso dalla Fondazione Comunitaria Lecchese, dai Comuni soci di Lario Reti Holding e da Acinque. A confermare ulteriormente la qualità dell’evento, la splendida location scelta: il parco di Villa Sirtori, sede della biblioteca civica, situato accanto alla passeggiata lungolago di Olginate.

Il festival prende il via venerdì 27 giugno alle ore 21 con un’accoppiata imperdibile per gli amanti della scena underground nazionale: la potente fusione post-punk e krautrock degli A/lpaca da Mantova, affiancata dall’energia esplosiva e squadrata dell’egg-punk dei Five Bucks, direttamente da Varese.

Sabato 28 giugno, a partire dalle 20, per la prima volta nelle diciannove edizioni del festival, ben sei band si alterneranno sul palco in una serata unica e intensa. Apriranno i locali Scòcc, alfieri del funk-rap, seguiti dai Famiglia Cobram, quartetto jazz-funk proveniente dalla provincia di Lodi e Piacenza, composto da membri di Link Quartet, Smokey Fingers, Moonbrew e Yihequan.

A seguire, gli Snüff da Padova con il loro garage grezzo ma melodico, poi i Poo Poo Talks da Roma, che porteranno una fresca ventata di synth-punk sgangherato. A chiudere la scaletta, i Diplomatics da Vicenza con il loro energico mix di garage rock e new wave, e infine l’artista elettronico B00leant dello Square Terror Collective di Roma, che con un set digitale chiuderà la serata.

L’ultima giornata, domenica 29 giugno, sarà anche la più articolata. A partire dalle 12:30, il Festival ospiterà l’iniziativa del Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio: un pranzo di raccolta fondi a sostegno del progetto “Gaza chiama, Lecco Risponde”, il cui intero ricavato sarà destinato alla scuola-tenda nel campo profughi di Nuseirat a Gaza.

A partire dalle 15 si terrà il laboratorio di AriTmica, realizzato in collaborazione con l’Associazione Arci Spazio Condiviso. Un’occasione per sperimentare la percussione esplorando il corpo come strumento, approfondendo la capacità di generare suoni e il processo di ascolto di sé e degli altri. Il laboratorio è aperto a tutti: i bambini dai 6 anni in su possono partecipare autonomamente, mentre per i più piccoli è richiesta la presenza di un genitore.

Alle 16:30 sarà il turno di tre band emergenti del territorio: Meatballs, Errata Corrige e Michael Idini. Questa esibizione segnerà anche la conclusione della prima stagione di Circuito Sonoro, iniziativa lanciata da Risuono lo scorso novembre con l’obiettivo di rilanciare la missione originaria dell’Associazione: supportare i giovani artisti musicali, spesso penalizzati dalla mancanza di opportunità live nella provincia. Grazie a sette serate organizzate in altrettante realtà locali, il progetto ha promosso la creazione di un circuito territoriale di musica giovanile, favorendo un dialogo e uno scambio diretto tra i giovani artisti e il loro territorio.

A chiudere la rassegna saranno gli Olaya Sound System, band peruviana di grande fama in Sud America, che per la prima volta si esibirà in Europa e farà il suo debutto assoluto in Italia proprio a Toni Molesti.