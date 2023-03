Olginate. Tutto esaurito per il concerto benefico “Le voci delle donne”

Al teatro Jolly ennesimo sold out

Il ricavato della serata andrà all’Associazione L’altra metà del cielo – Telefono Donna Merate

OLGINATE – Ennesimo “Sold out” al Teatro Jolly di Olginate che mercoledì prossimo 8 marzo ospiterà “Le voci delle donne”, il concerto benefico organizzato in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne.

In meno di 2 settimane le 423 poltrone rosse velluto della sala olginatese sono andate letteralmente a ruba contro ogni più rosea aspettativa. E’ la prima volta infatti che lo staff del Jolly propone una iniziativa legata a questa importante Giornata. L’assalto (perlopiù virtuale) alla biglietteria ha sorpreso un po’ tutti ma al contempo ha dato grande soddisfazione per essere riusciti a coprire i costi fissi della serata ma soprattutto a raccogliere una somma importante da destinare in beneficienza.

Come promesso ed ampiamente annunciato quindi, prima di iniziare il concerto il parroco don Matteo Gignoli a nome di tutto il gruppo volontari del Jolly, consegnerà il ricavato della serata ad Amalia Bonfanti, presidente dell’Associazione L’altra metà del cielo – Telefono Donna Merate (www.altrametadelcielo.org), realtà no-profit che opera già da tempo anche sul territorio olginatese in difesa delle donne vittime di violenze.

La serata proseguirà con la straordinaria band bergamasca tutta femminile delle Giannissime, che presenterà un ricco programma di cover di cantautrici italiane e internazionali.

Sarà l’occasione per ascoltare, cantare e ballare i brani più belli ed emozionanti di Irene Grandi, Gianna Nannini, Anna Oxa, Patty Pravo, Mina, Nada, Patty Smith e molte altre ancora.

L’evento è realizzato con il contributo tecnico di Scintilla Service Audio Luci.