Scuola di magia e Quidditch: un mix entusiasmante per gli amanti della saga di J.K. Rowling

Diverse iniziative animeranno i giardini e le stanze della Villa, regalando agli appassionati di tutte le età momenti magici

OLGINATE – Per tutti gli amanti di Harry Potter, un weekend di magia, pozioni e divinazioni li aspetta nella spettacolare Villa Sirtori a Olginate. Torna infatti il 9 e 10 luglio Potterland: l’evento ad accesso libero organizzato da La Fortezza con il supporto de L’Associazione Olginate del Fare.

Lezioni con professori della Scuola di magia, minigiochi e diversi spettacoli, tra cui quello offerto dagli Sbandieratori e Musici della Città di Avigliana, animeranno i giardini e le stanze della Villa. Sarà anche possibile partecipare ad un breve allenamento del famosissimo gioco dei maghi della saga, il Quidditch. Tutti i minigiochi saranno a gettoni, prenotabili direttamente all’infopoint al momento dell’ingresso.

La Fortezza proporrà anche una piccola esperienza di gioco di ruolo, in cui i partecipanti saranno chiamati a risolvere enigmi, seguire indizi e portare a termine missioni interattive con il supporto dei figuranti presenti alla manifestazione, per svelare una storia in cui recitano una parte da protagonisti. ll tutto sarà accompagnato dal gustosissimo cibo del noto pub irlandese di Lecco, The Shamrock Irish pub.

Un’occasione magica e imperdibile per gli appassionati di tutte le età!