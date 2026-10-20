Sabato 24 ottobre a Valgreghentino la Giornata della Meraviglia

Una iniziativa dedicata ai bambini che affrontano le guerre

L’iniziativa nel cortile della biblioteca

VALGREGHENTINO – Sabato 24 ottobre dalle ore 14.30 nel cortile della biblioteca di Valgreghentino si festeggerà insieme “La giornata della meraviglia per i bimbi della guerra”. Sarà un pomeriggio con attività creative, giocose, letture, tutte volte a fare riflettere su una delle fatiche che affrontano quotidianamente i bambini in guerra: non poter andare a scuola. “Esserci è importante. Regaliamoci e regaliamo un pomeriggio di meraviglia”.