Stagione agli sgoccioli: il Cinema Teatro Jolly lancia un sondaggio di gradimento

Intanto lo staff è già al lavoro per organizzare l’arena estiva che partirà il 2 giugno al museo della seta a Garlate

OLGINATE – La stagione artistica del Cinema Teatro Jolly di Olginate volge al termine. Nel mese di maggio sono in programma le ultime “date speciali” del cartellone presentato lo scorso ottobre: domenica 15 maggio nel pomeriggio, spazio al teatro per bambini e famiglie con la garanzia di una produzione inedita Tramm che vedrà sul palco un gruppo di mamme olginatesi; sabato 21 maggio invece sarà la volta dello show di Enzo Iacchetti che recupera il rinvio dello scorso febbraio. A queste due date si è aggiunto il concerto speciale “fuori rassegna” previsto per venerdì 13 maggio, con “I Cani sciolti”, nota band piacentina che regalerà una grande serata di musica italiana live con tanti ospiti tra cui i celebri tributi a Laura Pausini e Cesare Cremonini.

“Essendo ormai prossimi al termine di questa grande stagione artistica, lo staff direttivo del teatro ha deciso di diffondere un sondaggio di gradimento rivolto a tutti coloro che hanno varcato la soglia del cinema teatro almeno una volta durante gli ultimi 8 mesi. Una modalità non nuova (una iniziativa simile era già stata lanciata due anni fa in un contesto ben diverso), che servirà per cogliere le sensazioni del pubblico che ha partecipato, spesso in massa, ai vari eventi: per la rassegna teatrale “I grandi nomi” abbiamo registrato tre sold out su cinque spettacoli, oltre al sold out raggiunto in occasione del concerto dei Vipers”.

In attesa dell’ultimo grande show di Iacchetti però lo staff è già al lavoro per definire il cartellone della prossima Stagione 2022/2023 sulla quale vige il massimo riserbo circa i grandi nomi che calcheranno il palco del Jolly nei prossimi mesi. Il sondaggio aperto prevede quindi anche una parte dedicata al futuro ed in particolare a raccogliere suggerimenti o “desiderata” affinché il pubblico si senta coinvolto anche in questa fase di pianificazione. Nel frattempo la programmazione cinematografica prosegue in sala, in attesa della trasferta al Museo della Seta Abegg di Garlate dove dal 2 giugno fino al 15 agosto per tutti gli week-end, verrà aperta l’arena estiva per una nuova e ricca edizione di cinema all’aperto in collaborazione con il Comune di Garlate.

